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Пелагея

певица
Пелагея
  • Дата рождения: 14 июля 1986
  • Место рождения: Новосибирск
  • Знак зодиака: Рак
  • Рост: 163
  • Вес: 57
  • Размер груди: 2
  • Жена/Муж: Иван Телегин
  • Дети: Таисия

Телегина Пелагея Сергеевна (в девичестве Ханова). В четыре года впервые вышла на сцену. В восемь лет Пелагея поступила без экзаменов в Новосибирскую специальную музыкальную школу (колледж) при Новосибирской консерватории и стала первой ученицей-вокалисткой за 25-летнюю историю школы.

В девятилетнем возрасте познакомилась с лидером группы «Калинов Мост» Дмитрием Ревякиным, и он направил в Москву на «Утреннюю звезду» видеокассету Пелагеи, но, так как в это время там еще не было фольклорного блока, Юрий Николаев предложил ей участвовать в конкурсе победителей «Утренней звезды», в котором она заняла первое место и стала обладателем почетного звания «Лучший исполнитель народной песни в России 1996 года» и премии в 1000 долларов США.

В десять лет подписала контракт с фирмой «Feelee Records», переехала в Москву. Училась в музыкальной школе при Институте имени Гнесиных в Москве, а также в школе № 1113 с углубленным изучением музыки и хореографии. Стипендиат фонда «Юные дарования Сибири». Участница международной программы ООН «Новые имена Планеты». Участвовала как в официальных мероприятиях, так и в альтернативных проектах («Учитесь плавать», трибьют Depeche Mode, дуэты с Гариком Сукачевым, Вячеславом Бутусовым, Александром Ф. Скляром, Инной Желанной).

В июле 1999 года по приглашению Мстислава Ростроповича участвовала в музыкальном фестивале в Эвьяне наряду с Евгением Кисиным, Рави Шанкаром, Паатом Бурчуладзе, Би Би Кингом.

В 14 лет Пелагея экстерном окончила школу и поступила в РАТИ на эстрадное отделение. Окончила его с красным дипломом в 2005 году. Примерно тогда же была основана одноименная группа. В 2003 году выступила на праздновании трехсотлетия Санкт-Петербурга.

В паре с актрисой Дарьей Мороз Пелагея в 2009 году участвовала в третьем сезоне телешоу «Две звезды». В 2011 году исполнение песни «Ольга» Гариком Сукачевым, Дарьей Мороз и Пелагеей стало победителем голосования программы «Достояние республики» в выпуске, посвященном песням Гарика Сукачева.

В 2009 году Пелагея победила в номинации «Солистка» в хит-параде «Чартова дюжина». В январе 2010 года приняла участие в российской постановке вокальной оперы-импровизации Бобби Макферрина «Боббл».

В 2012—2014 годах была в качестве тренера-наставницы в вокальном телевизионном шоу «Голос», выходящем на «Первом канале». Участвовала в шоу на протяжении трех сезонов в неизменной компании Леонида Агутина, Александра Градского и Димы Билана. В 2014—2016 годах была тренером-наставницей в вокальном телевизионном шоу «Голос. Дети» Первого канала.

Указом главы Республики Ингушетия Юнус-бека Евкурова за заслуги в развитии культуры, многолетнюю добросовестную работу Пелагее присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия». Награждение состоялось на праздновании Дня Республики Ингушетия 4 июня 2014 года.

В 2015 году вернулась в КВН («Голосящий КиВиН 2015»), но уже в качестве члена жюри. Также в 2015 году Пелагея стала победительницей в номинации «Лучший фолк-исполнитель» первой Российской национальной музыкальной премии. В 2017 году вернулась в проект «Голос» с Александром Градским. В феврале 2018 вновь стала наставником в телешоу «Голос. Дети», в пятом сезоне.

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