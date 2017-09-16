Пелагее подложили свинью на шоу "Голос"

Наставница шоу "Голос" Пелагея попала в неловкую ситуацию во время слепых прослушиваний. Развернувшись к выступающему она увидела перед собой знакомого.

Главной особенностью шоу "Голос" является то, что во время выступлений кандидатов на участие в конкурсе наставники сидят к сцене спиной и оценивают исключительно голосовые данные выступающего. Возможно именно это стало причиной того, что Пелагея попала в неловкую ситуацию прямо на глазах у миллионов зрителей.

"Вообще, конечно, так делать нельзя", – обрушилась Пелагея на кандидата, которого сама же и выбрала, еще до того, как он успел сказать хоть слово. Оказалось, что раньше они уже встречались. Пелагея начала объяснять, что была абсолютно не в курсе того, что ее знакомый все же решился прийти на шоу.

Ее коллеги – Александр Градский и Дима Билан – в шутку начали подозревать, что речь идет о сговоре и убеждать Пелагею, что ее объяснения выглядят ненатурально. Тем не менее, не могли не отметить они выдающихся вокальных данных артиста. И поскольку из всех судей развернулась только Пелагея, то работать они будут вместе. "У тебя нет выбора, и у меня, – пошутила Пелагея и добавила: Это называется подстава".

Оказалось, что Пелагея и Алексей Сафиулин – ее новый подопечный – знакомы с детства. "Когда мне было десять лет, это был лагерь "Новые имена" в Суздале, он был как классический певец, я была как народница", – рассказала наставница своим коллегам. Знакомство длится уже 21 год.