Веганская диета при беременности: польза или вред

Главная задача будущей мамочки – создание лучших условий для дочки или сыночка. не последнюю роль в этой задаче играет питание.

Пока малыш находится в мамином животе, его организм формируется. Женщина должна вести такой образ жизни, который направлен на оптимальное развитие плода. Немаловажным фактором становится питание, уточняет Ридлайф.ру.

Ученым удалось выяснить, каким образом веганская диета действует на беременных и их будущих детей. В исследовании приняли участие более 65 тыс. женщин, ожидающих пополнения в семье. Их разделили на несколько групп, которые питались по-разному. У тех участниц, которые придерживались веганской диеты, были диагностированы осложнения течения беременности. Более того, у появившихся на свет малышей чаще других диагностировали недостаток веса.

Авторы исследования готовы продолжать работу по установлению причинно-следственной связи между здоровьем ребенка и питанием мамы в период беременности. После этого планируется выработать четкие рекомендации для формирования соответствующего рациона.