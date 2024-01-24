Пищевой мусор: какие продукты следует исключить из рациона

Если не изменить меню, то можно столкнуться с серьезными проблемами: болезнями ЖКТ, аллергиями и другими недугами.

Здоровье человека напрямую зависит от рациона . По этой причине важно правильно составлять меню, исключая из него "пищевой мусор", сообщает телеканал "360". Если продолжить употреблять вредные продукты, то высок риск возникновения серьезных недугов.

"Царьград" перечисляет, какие угощения относятся к "пищевому мусору". Важно дополнить, что такой термин описывает все, что не несет пользы для организма.

Фастфуд и продукты быстрого приготовления.

Соусы, заправки и вкусовые добавки.

Сосиски, колбаса, полуфабрикаты.

Сладкие напитки, в том числе газированные.



Если же в анамнезе уже имеются хронические заболевания, то из рациона питания также следует исключить и другие продукты. В первую очередь, конечно же, провоцирующие обострение недуга. RT напоминает, что при гипертонии следует снизить количество употребляемой соли. При язвенной болезни важно исключить бобовые, а при сахарном диабете – любой хлеб.