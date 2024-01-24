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Раскрыт секрет полноценного и здорового сна

Раскрыт секрет полноценного и здорового сна
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Если человеку не удается ночью нормально отдохнуть, то о продуктивности днем не может идти и речи.

Для здорового сна требуется соблюдение определенной диеты. К такому выводу пришли ученые после длительного наблюдения за группой испытуемых, сообщает Ридлайф.ру. Важно включать в рацион питания овощи, фрукты, рыбу и орехи. такую диету еще принято называть средиземноморской.

У исследуемых лиц, которые соблюдали указанные принципы питания, наблюдалось снижение проявления бессонницы, продолжительность сна увеличивалась, а количество пробуждений уменьшалось. Примечательно, что тенденция сохранялась и для полностью здоровых людей, и для лиц с наличием хронических заболеваний.

"Люди, соблюдающие средиземноморскую диету, едят больше натуральных продуктов. Они уменьшают потребление соли и насыщенных жиров, что благоприятно действует на организм", — уточняют авторы исследования.

При этом важно помнить, что средиземноморская диета противопоказана людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Перед изменением рациона таким лицам рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

24 января 2024, 03:41
Спящие влюбленные. Фото: © Elena Sikorskaya\Russian Look/ www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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