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Пять привычек автомобилистов, которые сигнализируют об опасном синдроме

Пять привычек автомобилистов, которые сигнализируют об опасном синдроме
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Люди по-разному ведут себя за рулем. Специалисты выяснили, на какие действия следует обратить особое внимание.

Ряд привычек, типичных для водителя, могут свидетельствовать о наличии сонного апноэ. Данная патология связана с резкой остановкой дыханий во время сна. Перерывы наступают из-за временной обструкции. Во время остановки мозг испытывает нехватку кислорода, напоминает Ридлайф.ру.

Человек может не замечать, что по ночам у него происходят многократные остановки дыхания. При этом утром больной не ощущает себя отдохнувшим – сказывается гипоксия. Ученые определили, какое поведение водителя может говорить о наличии у него апноэ. Было проанализировано поведение более 200 человек. По результатам исследования стало известно, что особое внимание на здоровье следует обратить тем, кто за рулем:

  • Открывает окно в машине.
  • В большом количестве пьет кофе.
  • Громко слушает музыку.
  • Разговаривает сам с собой.
  • Жует жвачку.

Если человек на постоянной основе использует за рулем хотя бы три из пяти способов взбодриться, то ему рекомендуют пройти детальное обследование на определение наличия сонного апноэ.

22 января 2024, 03:05
В салоне авто. Фото: © Nikolay Gyngazov\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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