Пять привычек автомобилистов, которые сигнализируют об опасном синдроме

Люди по-разному ведут себя за рулем. Специалисты выяснили, на какие действия следует обратить особое внимание.

Ряд привычек, типичных для водителя, могут свидетельствовать о наличии сонного апноэ. Данная патология связана с резкой остановкой дыханий во время сна. Перерывы наступают из-за временной обструкции. Во время остановки мозг испытывает нехватку кислорода, напоминает Ридлайф.ру.

Человек может не замечать, что по ночам у него происходят многократные остановки дыхания. При этом утром больной не ощущает себя отдохнувшим – сказывается гипоксия. Ученые определили, какое поведение водителя может говорить о наличии у него апноэ. Было проанализировано поведение более 200 человек. По результатам исследования стало известно, что особое внимание на здоровье следует обратить тем, кто за рулем:

Открывает окно в машине.

В большом количестве пьет кофе.

Громко слушает музыку.

Разговаривает сам с собой.

Жует жвачку.

Если человек на постоянной основе использует за рулем хотя бы три из пяти способов взбодриться, то ему рекомендуют пройти детальное обследование на определение наличия сонного апноэ.