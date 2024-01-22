Пять привычек автомобилистов, которые сигнализируют об опасном синдроме

Ряд привычек, типичных для водителя, могут свидетельствовать о наличии сонного апноэ. Данная патология связана с резкой остановкой дыханий во время сна. Перерывы наступают из-за временной обструкции. Во время остановки мозг испытывает нехватку кислорода, напоминает Ридлайф.ру.
Человек может не замечать, что по ночам у него происходят многократные остановки дыхания. При этом утром больной не ощущает себя отдохнувшим – сказывается гипоксия. Ученые определили, какое поведение водителя может говорить о наличии у него апноэ. Было проанализировано поведение более 200 человек. По результатам исследования стало известно, что особое внимание на здоровье следует обратить тем, кто за рулем:
- Открывает окно в машине.
- В большом количестве пьет кофе.
- Громко слушает музыку.
- Разговаривает сам с собой.
- Жует жвачку.
Если человек на постоянной основе использует за рулем хотя бы три из пяти способов взбодриться, то ему рекомендуют пройти детальное обследование на определение наличия сонного апноэ.