Бессонница: эффективные техники самопомощи

Общее самочувствие, настроение, продуктивность, восстановительные процессы в организме так или иначе зависят от количества и качества ночного отдыха.



Многие люди испытывают различные сложности со сном, от которого серьезно страдает их здоровье. О простых способах, помогающих легко засыпать и начинать свой день с позитива, "Дни.ру" рассказала Оксана Цышкова — педиатр, врач физической реабилитационной медицины, специалист по лечению неврозов, автор книги "Окситоциновая эволюция".

Проявления и причины плохого сна

Основными симптомами нарушений сна считаются:

· частые пробуждения в ночное время;

· длительное засыпание: человек часами не может погрузиться в сон;

· вялость и желание прилечь в течение дня;

· ранние пробуждения.

В основе каждой подобной проблемы лежит то или иное отклонение.

1. Подъем в ранние утренние часы на пике выработки кортизола говорит о хронической гормональной разбалансировке. Это является тревожным звоночком, предупреждающим о недостаточном восстановлении всех систем организма.

2. Частые подъемы в 1-2 часа ночи чаще всего свидетельствуют об избыточной интоксикации и нарушении детокс-процессов в печени.

Если рассматривать бессонницу в целом, то на первый по значимости план выходит действие хронического разрушающего стресса — дистресс-синдрома. Именно так он проявляется в организме.

Исследования данного состояния были проведены ученым Г. Селье. Он описал течение общего адаптационного синдрома, состоящего из следующих этапов:

1. Фазы тревожности, которая приводит к повышению устойчивости всех систем.

2. Фазы сопротивления, когда действие раздражителя не превышает возможностей организма.

3. Фазы истощения, во время которой происходит сокращение адаптивной способности. Постепенно организм теряет энергию и начинает функционировать в напряженном режиме.

В случае развития синдрома человек часто испытывает сильную усталость, с трудом поднимается по утрам, долго не может заснуть. Весь день он чувствует себя разбитым, раздражается по пустякам, хочет, чтобы его оставили в покое.

Если ситуация не меняется, то это вызывает сбой в работе гормональной системы, затяжную депрессию, снижение иммунитета, проблемы в сексуальной сфере, панические атаки, головокружения. Уровень жизненных сил стремится к нулю, несмотря на ежедневный ночной отдых.