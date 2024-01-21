Бессонница: эффективные техники самопомощи

Многие люди испытывают различные сложности со сном, от которого серьезно страдает их здоровье. О простых способах, помогающих легко засыпать и начинать свой день с позитива, "Дни.ру" рассказала Оксана Цышкова — педиатр, врач физической реабилитационной медицины, специалист по лечению неврозов, автор книги "Окситоциновая эволюция".
Проявления и причины плохого сна
Основными симптомами нарушений сна считаются:
· частые пробуждения в ночное время;
· длительное засыпание: человек часами не может погрузиться в сон;
· вялость и желание прилечь в течение дня;
· ранние пробуждения.
В основе каждой подобной проблемы лежит то или иное отклонение.
1. Подъем в ранние утренние часы на пике выработки кортизола говорит о хронической гормональной разбалансировке. Это является тревожным звоночком, предупреждающим о недостаточном восстановлении всех систем организма.
2. Частые подъемы в 1-2 часа ночи чаще всего свидетельствуют об избыточной интоксикации и нарушении детокс-процессов в печени.
Если рассматривать бессонницу в целом, то на первый по значимости план выходит действие хронического разрушающего стресса — дистресс-синдрома. Именно так он проявляется в организме.
Исследования данного состояния были проведены ученым Г. Селье. Он описал течение общего адаптационного синдрома, состоящего из следующих этапов:
1. Фазы тревожности, которая приводит к повышению устойчивости всех систем.
2. Фазы сопротивления, когда действие раздражителя не превышает возможностей организма.
3. Фазы истощения, во время которой происходит сокращение адаптивной способности. Постепенно организм теряет энергию и начинает функционировать в напряженном режиме.
В случае развития синдрома человек часто испытывает сильную усталость, с трудом поднимается по утрам, долго не может заснуть. Весь день он чувствует себя разбитым, раздражается по пустякам, хочет, чтобы его оставили в покое.
Если ситуация не меняется, то это вызывает сбой в работе гормональной системы, затяжную депрессию, снижение иммунитета, проблемы в сексуальной сфере, панические атаки, головокружения. Уровень жизненных сил стремится к нулю, несмотря на ежедневный ночной отдых.