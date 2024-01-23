Назван оригинальный способ надолго сохранить мужское здоровье

Здоровье сильной половины человечества во многом зависит от нормального процесса функционирования предстательной железы. Специалисты определили, что занятия йогой могут продлить здоровье этого органа, пишет Ридлайф.ру.
В исследовании приняли участие десятки мужчин. Они дважды в неделю посещали занятия йогой и отметили потрясающие результаты:
- Уменьшилась общая утомляемость организма.
- Улучшилась работа мочевыделительной системы.
- Появилось сексуальное желание и возможность его реализовать.
Специалисты намерены продолжать исследования, посвященные влиянию йоги на организм при большем числе участников.
Отметим, что в целом занятия данным видом практики, имеющей корни в индийской культуре, благоприятно действуют на организм. При этом медики напоминают, что некоторые болезни могут стать противопоказанием для йоги. Среди них варикоз, болезни позвоночника, заболевания ЖКТ.