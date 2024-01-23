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Назван оригинальный способ надолго сохранить мужское здоровье

Назван оригинальный способ надолго сохранить мужское здоровье
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Ученым, после наблюдений и экспериментов, удалось определить как сохранить один из важнейших мужских органов в состоянии работоспособности.

Здоровье сильной половины человечества во многом зависит от нормального процесса функционирования предстательной железы. Специалисты определили, что занятия йогой могут продлить здоровье этого органа, пишет Ридлайф.ру.

В исследовании приняли участие десятки мужчин. Они дважды в неделю посещали занятия йогой и отметили потрясающие результаты:

  • Уменьшилась общая утомляемость организма.
  • Улучшилась работа мочевыделительной системы.
  • Появилось сексуальное желание и возможность его реализовать.


Специалисты намерены продолжать исследования, посвященные влиянию йоги на организм при большем числе участников.

Отметим, что в целом занятия данным видом практики, имеющей корни в индийской культуре, благоприятно действуют на организм. При этом медики напоминают, что некоторые болезни могут стать противопоказанием для йоги. Среди них варикоз, болезни позвоночника, заболевания ЖКТ.

23 января 2024, 02:08
Мужчина в спортзале. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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