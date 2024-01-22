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Слабость и головная боль: россиян предупредили о мощной магнитной буре

Слабость и головная боль: россиян предупредили о мощной магнитной буре
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На Солнце вновь произошел взрыв, высвободивший сильнейший заряд энергии. Он достигнет поверхности нашей планеты уже в ближайшие дни.

Очередные геомагнитные возмущения подпортят жизнь метеочувствительным россиянам. Ожидается, что буря накроет Землю 23 января. Пик активности, как сообщает телеканал "360", придется на 6.00 по московскому времени.

Мощности возмущений будет не хватать, чтобы повлиять на работу электроники. При этом лица с хроническими заболеваниями и метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в виде слабости, дрожания рук, тошноты и головной боли. Комплексного лечения не требуется, важно помогать организму симптоматически. Не желательно в часы повышенной геомагнитной активности выполнять значительную физическую работу или осуществлять деятельность, связанную с повышенной концентрацией внимания, напоминает "Царьград".

Важно не путать симптомы, которые развиваются при повышенной геомагнитной активности, с сигналами иных заболеваний. Усталость, раздражительность, постоянные головные боли и недосып, как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", могут быть сигналом организма о сбоях в работе щитовидной железы. Точную причину ухудшения состояния может определить только практикующий врач после проведения обследований и анализов.

22 января 2024, 06:52
Дама с больной головой. Фото: © Bulkin Sergey\news.ru/ www.globallookpress.com
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ• Требует проверки

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