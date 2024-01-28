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7 правил гармонии в отношениях с мужчиной

7 правил гармонии в отношениях с мужчиной
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Перукуа

Перукуа

 Топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин

На каких принципах нужно строить отношения с мужчиной, чтобы ваш союз был крепким, счастливым и гармоничным?

1. Будьте честны друг с другом

Невозможно построить здоровые и гармоничные отношения, если они не базируются на честности во всем. Не лгите, ничего не утаивайте, не пытайтесь скрывать свое прошлое. Будьте максимально честны и открыты – это позволит вашему партнеру намного глубже понять и принять вас.

2. Доверяйте партнеру

Если вы не можете доверять своему партнеру, то зачем вы находитесь в отношениях с ним? Честность – это основное условие для доверия, но не менее важно и принятие. Необходимо принимать искренность партнера, когда он делится сокровенным, выражает критику или сарказм. В этот момент рождается доверие.

3. Позволяйте друг другу быть уязвимыми

Только в уязвимости мы можем строить доверие. Очень важно, чтобы каждый из партнеров имел возможность быть уязвимым рядом со второй половинкой. Это значит, что вы можете заглянуть за вуаль проекций «смотри, какая я» и по-настоящему увидеть друг друга.

4. Делитесь тем, что внутри

Каждому человеку важно быть услышанным. Для этого существует специальная психологическая практика под названием «шэринг». Ее суть в следующем: сначала один из вас выговаривается и рассказывает все, что его волнует, а второй партнер внимательно слушает, не перебивает и следит за временем. Затем вы меняетесь ролями. Для монолога достаточно 3-5 минут. В это время важно просто слушать партнера – здесь не место критике, шуткам или сарказму.

5. Практикуйте медитации и физические нагрузки

В нашей жизни слишком много информации, мыслей, умственной работы и пр. Очень важно уметь возвращаться в тело. Это помогает чувствовать партнера, физически ощущать его, понимать на уровне интуиции, а не только логики.

Представительницы прекрасного пола могут воспользоваться специальными медитациями для женщин. Мужчинам подойдут традиционные практики, а также Ци Гун, Тай Чи или техники, где медитация и телесная практика соединяются в одном.

Кроме того, для возвращения в тело полезны мягкие физические нагрузки – йога, пилатес, танцы.

6. Поддерживайте состояние интимности

В начале отношений вы пылаете страстью, но со временем эти яркие чувства могут трансформироваться в еще более красивое состояние интимности. Оно рождается из чувствования, доверия, принятия партнера, понимания того, что ему нравится и доставляет удовольствие.

Ничего не окрыляет настолько сильно, как осознание того, что вас по-настоящему глубоко принимают, познают, ценят ваши предпочтения и дарят себя в таком безопасном, защищенном и интимном пространстве.

7. Практикуйте общие ритуалы

Очень важно иметь семейный ритуал, который вы делаете вдвоем – без вмешательства друзей, детей, родителей или других родственников. Это должна быть традиция только для вашей пары. Например, утренняя чайная церемония или ежедневная прогулка на природе. Общие ритуалы позволяют вам побыть вместе, глубже соединиться, разобраться с чувствами и мыслями друг друга.

Партнерам необходимо понимать, что не существует каких-либо строгих правил или общей инструкции для идеальных отношений. Есть только базовые принципы, на основе которых пара сама создает свои нормы. Придерживаясь этих основных концепций, вы научитесь видеть, понимать и принимать друг друга, а также придумаете собственные правила, которые подходят лично вам.

28 января 2024, 03:16
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дни.ру✓ Надежный источник

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