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Так ли вредно наращивание ресниц, как об этом говорят?

Так ли вредно наращивание ресниц, как об этом говорят?
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Нейла Кетата

Нейла Кетата

 Лешмейкер, руководитель студий красоты "NeyLashes". Судья международных соревнований по наращиванию ресниц, тренер и автор собственной методики "Безопасное наращивание".

Современная индустрия красоты предоставляет девушкам массу возможностей для волшебного преображения. Среди процедур по коррекции внешности особое место занимает наращивание ресниц – с его помощью ты получаешь глубокий и выразительный взгляд вне зависимости от природных данных.

Не вдаваясь в дискуссию о том, стоит ли "украшать" себя искусственными способами, отметим, что к совершенству стремится каждая из нас. Другой вопрос — безопасность некоторых косметических манипуляций.

О том, насколько безобидно наращивание ресниц и есть ли у него противопоказания, "Дни.ру" рассказала Нейла Кетата — лешмейкер, руководитель студий красоты "NeyLashes", судья международных соревнований по наращиванию ресниц, тренер и автор собственной методики "Безопасное наращивание".

Положительные стороны процедуры

В большинстве случаев услуга высоко ценится клиентками, поскольку имеет массу плюсов. Что она дает:

1. Шанс сделать взгляд открытым без особых сложностей.

2. Идеальный вид в любое время суток.

3. Уменьшение трат на декоративную косметику, а также на средства для снятия макияжа.

4. Экономию времени по утрам и вечерам.

5. Большой выбор вариантов по форме и объему.

Несмотря на очевидные плюсы, далеко не каждая девушка решается на процедуру.

Мифы и правда о наращивании

Бытует мнение, что наращивание может вызвать негативные последствия для здоровья. Сторонники теории аргументируют свою точку зрения следующими фактами:

· возможно выпадение, сухость и истончение натуральных ресниц;

· возникает риск аллергических реакций;

· отмечается ухудшение качества кожи век после процедуры.

Насколько правдива эта информация? Давай разберемся во всем по порядку.

Вред для натуральных ресниц

Выпадение и рост волос являются естественным процессом обновления и сохранения их качественных показателей: цвета, объема и густоты. В большинстве случаев это зависит от общего состояния организма, правильного питания, достаточного количества витаминов и микроэлементов.

После снятия наращивания многие отмечают, что натуральные ресницы стали слабыми, бесцветными и слишком короткими. Однако выпадение волос тут не при чем — это вопрос восприятия. По сути, девушки просто привыкают к шикарному виду своих глаз и забывают, как выглядели до процедуры. Так и возникает негатив в сторону искусственных ресниц.

Стоит отметить и важность выбора правильной нагрузки на веки, которая зависит от параметров искусственного волоса. Рекомендуется увеличивать длину не более чем на 2 мм от натуральной ресницы при густоте 2D.

Основная причина, после которой "родным" волоскам бывает трудно восстановиться после процедуры — слишком большой объем наращивания. Даже если ресницы пострадали, они отрастут в течение 60 дней без применения специальных средств.

Риск аллергии

Появление нежелательных реакций зависит от индивидуальных особенностей человека. Невозможно предугадать, как повлияет на организм та или иная процедура. Стоит ли при этом бояться всего подряд, отказывая себе в посещении салона? Вряд ли ответ будет положительным.

Разумный подход к выбору мастера, внимательное соблюдение всех рекомендаций станут надежной гарантией безопасности наращивания. Для собственного спокойствия почитай отзывы клиентов, посмотри на готовые результаты, проверь наличие сертификатов на материалы. Еще один важный вопрос — о стерилизации инструментов. Если проверка тебя устроила — доверься профессионалам и ничего не бойся.

Повреждения кожи век

Еще один миф о вреде наращивания связан со способом снятия искусственных ресниц. Многие делают это дома, действуя достаточно агрессивными методами: иглами, пинцетом, интенсивным трением. Ничего хорошего из этого не выйдет. Процедура по удалению волосков должна проводиться мастером с помощью специальных средств.

Страшные истории о вреде от наращивания появляются в информационном поле также из-за проведения манипуляции с применением материалов низкого качества.

Проверенные косметические средства гарантируют безопасность и отличный эффект. Поэтому все разговоры о токсичности клея и составов для снятия наращенных ресниц — не более чем вымысел.

Негативные факторы

1. Проблема поиска хорошего мастера. Наращивание — популярная услуга, ее предлагают практически в любом салоне. Однако настоящих профессионалов, знающих все нюансы процесса, найти непросто.

2. Необходимость изменить позу сна: лежать на животе, уткнувшись в подушку, категорически не рекомендуется. Придется отказаться также от слишком частого умывания и перестать постоянно тереть глаза.

3. Потребность в коррекции. Примерно раз в месяц понадобится посещать салон, чтобы обновить волоски. Наращивание нельзя сделать раз и навсегда, услуга требует дополнительных визитов к мастеру.

Противопоказания

Безусловными запретами к проведению процедуры являются:

· аллергия на цианоакрилат;

· глазные заболевания, такие как конъюнктивит и ячмень;

· недавняя пластическая операция на веках.

Итак, что из этого следует? При серьезном подходе к выбору салона и внимательном отношении к своему здоровью наращивание ресниц принесет немало комфорта и положительных эмоций. Никакого вреда для нежной кожи вокруг глаз и волосяных луковиц оно не несет, а значит, доступно каждой девушке.

24 июля 2023, 04:13
Фото: gerald/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Девушки ввели моду на "заснеженные ресницы" в 60-градусный мороз

Низкие температуры не мешают гостям полюса холода знакомиться с природой региона, а местным жителям совершать прогулки на свежем и морозном воздухе.
Показатели уличных термометров вызывают шок.
В Оймяконе можно ощутить на себе экстремально низкие температуры.
Местные жители продолжают вести активную жизнь.
Лица покрываются инеем, а долго на одном месте стоять тяжело.
Парням тоже нелегко в лютые морозы.
Главное - не отморозить нос.
"Заснеженные ресницы" стали настоящим трендом этой зимы.

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