“Поднимите мне веки, не вижу!”: вздувшиеся как пельмени глаза Семенович осмотрел врач

На днях Анна Семенович напугала поклонников, опубликовав видео, на котором она предстала со вздувшиеся как пельмени глазами. Случившееся напомнило момент из художественного фильма "Вий", где произносятся известная фраза: "Поднимите мне веки, не вижу!". Оказалось, певица не смогла открыть глаза из-за аллергической реакции на клей для наращивания ресниц.
Семенович пришлось отказаться от этой процедуры и довольствоваться размером собственных ресниц. Как отметила косметолог Татьяна Егорова в беседе с Пятым каналом, аллергия может быть на что угодно, так что ничего удивительного в случае Анны нет. Артистке просто следует принять антигистаминные препараты, добавила эксперт.
Врач, осмотрев глаза Семенович на видео, выявила стандартные признаки аллергии: раздражение, покраснение, отек. Ослепнуть из-за вышеперечисленного Анна не сможет, так как для это возможно лишь при дистрофии зрительного нервах. "Так что ничего страшного", – отметила косметолог.
Ранее Анна Семенович с воплями набросилась на обманувшего ее мужчину. Певица, находясь в одном из клубов Дубая, закричала "Вор, мошенник!". Подробнее об этом писали "Дни.ру".