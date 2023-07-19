Основные правила по уходу за наращенными ресницами

Каждая девушка мечтает иметь густые и длинные ресницы, придающие взгляду глубину и выразительность. Современная индустрия красоты предлагает различные варианты наращивания в зависимости от пожеланий клиента. О том, как ухаживать за ресницами после процедуры, рассказывает Нейла Кетата – лешмейкер, руководитель студий красоты "NeyLashes", судья международных соревнований по наращиванию ресниц, тренер и автор собственной методики "Безопасное наращивание".

Наращенные ресницы: секреты популярности

Преображение, выполненное опытным лешмейкером, делает глаза ярче и привлекательнее без ежедневного макияжа. Несколько слов о том, какие преимущества обеспечивает данная услуга:

1. Увеличение длины и объема натуральных ресниц, улучшение внешнего вида.

2. Удобство, экономию времени и денег: не нужно заботиться о покупке косметики и уходовых средств, а также тратить драгоценные минуты по утрам и вечерам.

3. Возможность получить идеальную форму и изгиб ресниц, выбрать для себя подходящий стиль и дизайн, создать уникальный образ, подчеркнуть индивидуальность.

4. Долговременность: в отличие от туши, наращенные ресницы держатся около месяца при условии правильного ухода за ними.

5. Безопасность процедуры: специальный клей не наносит вреда коже, если манипуляция выполнена опытным мастером с использованием качественных материалов.

6. Хорошая переносимость: у большинства людей метод не вызывает аллергических реакций. Ресницы можно носить продолжительное время без дискомфорта или раздражения.

Уход за наращенными ресницами

Рекомендуется следовать некоторым простым правилам, которые являются важной частью сохранения красоты и здорового состояния глаз. Осторожность и тщательный уход — вот основные условия для поддержания хорошего внешнего вида наращенных ресниц. Следуя этим советам, вы сможете дольше наслаждаться потрясающим эффектом процедуры.

1. Помните о гигиене: ежедневно промывайте веки водой или специальной пенкой. Вечером необходимо аккуратно снять макияж с глаз мицеллярной водой. В составе очищающих средств не должно быть агрессивных химических веществ и масел, так как они размягчают клей и способствуют выпадению волосков.

2. Избегайте использования туши на наращенных ресницах, так как это может привести к их отклеиванию.

3. Просушивать веки нужно естественным путем либо осторожно промакивать их салфеткой. Тереть глаза нельзя: в них могут попасть грязь и пыль. Это также вызывает выпадение или повреждение ресниц.

4. Расчесывать ресницы надо специальной мягкой щеточкой по направлению их роста. Это нужно делать ежедневно, чтобы избежать спутывания.

5. Не стоит выдергивать искусственные ресницы или снимать их самостоятельно. Обратитесь к профессионалу, который удалит их безопасным способом без вреда для ваших собственных ресниц.

6. Желательно каждые 2-3 недели посещать лешмейкера для проведения коррекции.

7. Нельзя спать, уткнувшись лицом в подушку. Во время отдыха избегайте давления на глаза, чтобы защитить ресницы от механических повреждений.

8. Важно следить за состоянием натуральных ресниц и обращаться за профессиональной помощью при их выпадении.

Так ли вредно наращивание ресниц, как об этом говорят

Эта популярная процедура является вполне безопасной, но существует ряд противопоказаний к ее проведению:

· аллергия на цианоакрилат: составы для наращивания в основном гипоаллергенны, но иногда могут спровоцировать нежелательную реакцию;

· офтальмологические заболевания: конъюнктивит, ячмень, воспалительные процессы;

· только что сделанная блефаропластика;

· повышенная чувствительность кожи век и слезоточивость негативно влияют на прочность клея и надежность фиксации ресниц;

· болезни кожи (дерматит, псориаз);

· астма: клеящий состав для наращивания способен вызвать приступ.

Если вышеперечисленных проблем у вас нет, то данная услуга не повлечет за собой никаких неблагоприятных последствий для здоровья.

Вопреки существующим заблуждениям, не являются противопоказаниями к проведению процедуры:

· скачки гормонов из-за беременности, приема противозачаточных средств, кормления грудью, естественного менструального цикла;

· прием антибактериальных препаратов;

· недавнее ламинирование или окрашивание ресниц;

· индивидуальные особенности, например, жирность кожи.

Также стоит отметить, что манипуляция не вредит природным ресницам, не влияет на их качество и дальнейший рост. При правильно подобранной нагрузке на натуральные волоски, от которой зависит выбор материала, наращивание можно проводить постоянно, без перерывов. Рекомендуется увеличивать длину не более чем на 2 мм от натуральной ресницы, и густоту до параметров 2D.

Необходимость дать глазам отдых возникает после наращивания очень густых и длинных ресниц, снятия искусственных волосков без участия специалиста в домашних условиях, а также в случае нарушения мастером технологии при проведении процедуры. Даже если натуральные ресницы пострадали после наращивания, они полностью восстановятся в течение 60 дней без применения специальных средств и медикаментов.

Качественные материалы, опытный лешмейкер и бережный уход за собой — гарантия красоты без ущерба для здоровья.