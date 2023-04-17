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Здоровье
Как хирурги наживаются на пациентах в Инстаграм*

Как хирурги наживаются на пациентах в Инстаграм*

Отари Гогиберидзе

Отари Гогиберидзе блогер

 Ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты"
Сегодня Инстаграм* – это социальная сеть, в которой не только размещают личные фотографии и просматривают занимательные сторис.
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Большинство брендов и предпринимателей, более-менее озабоченных раскруткой своих товаров и услуг, уделяют внимание выпуску продающего контента и рекламируют себя всё более изощренно из года в год. Не исключением стали и пластические хирурги, занимающиеся самопродвижением на просторах интернета. К сожалению, на действительно качественную пластику способны не все из них. О том, чему придать значение при выборе специалиста из Инстаграм*, "Дни.ру" поговорили с экспертом – ведущим пластическим хирургом, основателем клиники "Время красоты" Отари Гогиберидзе.

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Сюжеты Красота и здоровье

Исследования показывают, что авторство более чем 80 процентов всех публикаций, посвященных эстетической медицине в Инстаграм*, принадлежит лицам, у которых отсутствует должная квалификация. При изучении постов выясняется, что предложения услуг часто исходят от имени докторов, не проходивших обучение по необходимому направлению, а иногда это вовсе косметологи, окончившие невнятные курсы. В целом, найти хирурга в сети не составит большого труда, однако наличие у него образования и опыта — вопрос отдельный.

По российским законам практикующий хирург обязан иметь диплом врача, удостоверение об окончании ординатуры по пластической хирургии (диплом о профессиональной переподготовке), а также сертификат специалиста — пластического хирурга. При отказе продемонстрировать какой-либо из перечисленных документов следует усомниться в должной квалификации врача. Следовательно, доверять рекомендациям и уж тем более ложиться на операционный стол к такому "профи" — крайне опасно.

Как так выходит, что люди готовы нести сбережения откровенно безграмотным специалистам, некоторые из которых являются мошенниками. Ответ очевиден: кто-то стремится усовершенствовать внешность и одновременно сделать это с максимальной экономией, другие клюют на красочную рекламу в Инстаграм*, абсолютно забывая удостовериться в квалификации пластического хирурга. Если вдуматься, никогда раньше не было столь благоприятных условий, чтобы пускать пыль в глаза широчайшему кругу потенциальных клиентов, рекламировать услуги настолько художественно и эффектно, что мало кому закрадется мысль о недобросовестности исполнителя.

Среди жертв, так называемых, инстаграмных* хирургов отмечается множество историй, в которых пациенты, угодившие в руки псевдо врачей, получают неудовлетворительный результат пластики и, после реабилитации, вынужденно обращаются за повторной пластикой, но уже к проверенным профессионалам с просьбой исправить дефекты чужой "работы". Удручает, что докторам, в большинстве случаев, не под силу что-либо изменить, поскольку в сложившейся ситуации это просто невозможно по медицинским показаниям.

Обещания достигнуть блестящего результата без малейших рисков и осложнений должны настораживать. Известны примеры ринопластики (коррекции носа), в ходе которых хрящевая ткань спиливалась настолько нещадно, что впоследствии происходил завал и деформация. Другие горе-хирурги проводили хейлопластику (пластику губ) методом удаления внушительных фрагментов кожи, безвозвратно искажая форму рта. Еще один известный печальный опыт — липосакция (откачивание лишнего жира) без применения наркоза и специальных препаратов, приводящая к инфекционным заражениям, ужасающему внешнему виду и некрозу.

Избежать вышеописанных негативных последствий, разумеется, можно. В первую очередь, поинтересуйтесь квалификацией пластического хирурга, запросите документы о его образовании, а также лицензию медицинского центра по направлениям деятельности, включая хирургию, анестезиологию и реаниматологию. Найдите в интернете отзывы и упоминания об интересующей клинике и специалисте.

Если Вас заинтересовал инстаграм-аккаунт* врача или клиники, исследуйте на предмет реальности его фотоматериалы. Проверьте, не присутствует ли в имеющемся контенте признаки обработки фотошопом. Для более полного представления полезно ознакомиться с несколькими примерами историй бывших пациентов.

Чем больше подробностей о тонкостях и этапах операции — тем выше осведомленность клиента и степень доверия к врачу. И помните, профессионалы никогда не утаивают, что послеоперационные осложнения возможны, и что главное — это уметь грамотно работать с ними!

*Инстаграм (Instagram) принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
17 апреля 2023, 02:08 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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