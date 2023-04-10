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Перебор. Чем чреваты частые пластические операции

Перебор. Чем чреваты частые пластические операции
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Отари Гогиберидзе

Отари Гогиберидзе

 Ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты"

Необходимо учитывать риски и опасность.

За последние десятилетия услуги пластической хирургии стали доступными и весьма обыденными для той категории людей, которые не боятся изменить внешность при помощи операции. Столь радикальную меру как пластика, в первую очередь, рекомендуют объективно нуждающимся в ней по различным причинам, например, с целью устранения врожденных дефектов, последствий аварии или устранения других нюансов внешности. Однако есть и те, для кого лечь под нож это регулярная необходимость без видимых на то причин. О том, какую опасность кроют частые пластические операции рассказал ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе.

Представить эстетическую хирургию без оперативного метода невозможно. Любое вмешательство в организм, любое изменение кожной ткани подразумевает большой стресс и даже в определенном смысле ущерб для организма. Одно из его вероятных проявлений — онемение вокруг раны — касается главным образом пластики груди и губ. Обычно регенерация нервных волокон происходит от шести месяцев до года, хотя у некоторых пациентов чувствительность пропадает безвозвратно. Систематическое повреждение нервных окончаний способно привести к постоянному спазму мышц и деформации лица.

Другой риск частых операций — проколы внутренних органов. С ними может быть занесена инфекция, а в функционировании органа может произойти сбой. В интернете описано немало историй, как пациентам приходится восстанавливаться после неудачного опыта липосакции, при этом для некоторых осложнения оборачиваются заражением крови и летальным исходом. Инфекции случаются с довольно высокой частотой: здесь и абсцесс (локальная гнойная инфекция), и флегмона (воспаление без четких границ).

Относительно риска деформационных изменений можно точно сказать, что его наибольшая вероятность исходит от липосакции. После ее проведения сбалансированный режим питания обязателен, так как бесконтрольный набор килограммов, а точней их отложение, возможно, перейдет на спину или руки. Еще одна опасность кроется в визуальном нарушении пропорций, к примеру, увеличенных губ или исправленной формы носа. Также чрезмерная пластика может оставлять рубцы, скрыть которые получается далеко не всегда.

Ни для кого не секрет, что часто на косметические операции решаются люди не до конца уверенные в собственной внешности. Синдромом дисморфофобии присущ тем, кто испытывает такую степень озабоченности своим внешним видом, при которой самоцелью становится сделать всё ради исправления несуществующих изъянов. Вопреки ожиданиям таких пациентов, операция не улучшает, а только усиливает чувство неудовлетворенности, вызывая потребность в проведении новой пластики. Со слов специалистов по психиатрии, сперва пациенты с описываемым синдромом, видя множество синяков и рубцов после операции чувствуют бессилие и усталость. Вскоре они сменяются эйфорией от того, что результаты преодоленных мучений наконец видны и осязаемы. По мере того, что новая внешность не гарантирует взлёта в личной жизни и карьере, требования человека продолжают ужесточаться, а с этим возникает новая потребность в визитах к пластическому хирургу и сопутствующие риски, описанные выше.

Конечно, самое яркое последствие, которое мы можем наблюдать у любителей пластических операций – утрата естественного облика. Слишком частые операции по видоизменению лица приводят его к обездвиженности, чрезмерной натянутости кожи, лицо теряет естественные черты и становится безэмоциональной маской. Тело также может достичь неестественных пропорций, увлекаясь пластикой пациентки не могут остановиться, особенно это касается увеличения груди. В стремлении обрести пышные формы многие женщины выходят далеко за рамки и, конечно, огромная грудь выглядит весьма комично или даже пугающе, а самой пациентке доставляет немало проблем в виде больной спины.

Во всем должна быть мера. Безусловно, каждый способен самостоятельно решить, нуждается ли в помощи пластической хирургии и стоят ли все невзгоды ожидаемого результата. Вместе с тем вторая, третья и далее по счёту пластика одних и тех же частей лица и тела, в большинстве случаев, едва ли оправдывается и, как следствие, может только навредить. По этой причине важно прислушиваться ко мнению компетентного пластического хирурга и искать здравый смысл в его рекомендациях.

10 апреля 2023, 08:20
Фото: freepik.com

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