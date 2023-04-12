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Среда 12 апреля

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Какие советы пластических хирургов часто нарушают пациенты и потом жалеют?

Какие советы пластических хирургов часто нарушают пациенты и потом жалеют?
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Отари Гогиберидзе

Отари Гогиберидзе

 Ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты"

Многие из нас уверены: нет ничего страшного в том, чтобы на приёме поведать доктору не обо всех особенностях своего здоровья или не обратить внимания на ту или иную рекомендацию, сочтя ее бесполезной и необязательной. На самом деле, столь поверхностный подход может не лучшим образом сказаться на результатах лечения или реабилитации. Вопрос о том какие советы пластических хирургов чаще всего нарушают пациенты задали ведущему пластическому хирургу, основателю клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе.

Успех любой пластической операции обязан не только профессионализму и квалификации хирурга, делающему свою работу качественно, но и напрямую зависит от усилий и терпения, которые должен приложить пациент.

Наиболее частая проблема – отказ воспринимать совет хирурга относительно коррекции внешности. Посещая центр эстетической медицины впервые, некоторые клиенты не осознают отчётливо, нужна им пластика как таковая или нет. Ведь бывает и так, что человек принимает решение просто потому, что на нем настоял близкий человек, к примеру, супруг или лучшая подруга. Другая крайность — когда пациент настолько проникается красотой звездного кумира по фотографиям из Инстаграм, что впоследствии оказывается на консультации хирурга, умоляя сделать «так же, как на этом фото».

Хорошо, если клиент в состоянии внимательно выслушать специалиста, задать интересующие вопросы, получить совет профессионала и лишь потом решить относительно необходимости проведения операции. Порой, для изменения внешности достаточно малоинвазивных методик, существенно не травмирующих ткани. Иногда смысла в хирургическом вмешательстве совершенно нет, поскольку отсутствуют диспропорции или дефекты, которые следовало бы исправлять. Но к сожалению, донести мысль удаётся не всем пациентам. На самом деле, очень грустно, когда приходит молодая красивая девушка и просит перекроить внешность просто потому, что она хочет соответствовать инстаграмным трендам.

Профессиональный пластический хирург никогда не пойдёт на поводу у пациента и не будет делать своему клиенту форму носа по фотографии из социальных сетей, если она абсолютно не подходит к его внешности. В свою очередь, пациенты воспринимают такой отказ, как повод найти другого хирурга, который согласится исполнить слепой каприз. К сожалению, такими профи современная эстетическая хирургия сегодня изобилует. Но в результате, такие пациенты, как правило, возвращаются, но уже с просьбой исправить получившийся результат.

Другая частая проблема – умолчать о нюансах. Часто посетители клиник, не считая критичным, забывают или, по каким-то причинам, не хотят сообщать докторам о принимаемых медицинских препаратах и биологически активных добавках. Аналогичная ситуация с процедурами, которые проводились в прошлом. Это совершенно неправильно, поскольку специалист должен быть информирован обо всех инъекциях, операциях и т.д., чтобы избежать возможных осложнений. В этом вопросе откровенность с пластическим хирургом — залог безопасности пациента.

Реабилитация имеет высокое значение, если клиент рассчитывает на позитивный результат. Несоблюдение рекомендаций и предписаний врача, может привести к результату, имеющему плохой эстетический вид. Так, к примеру, если не обрабатывать швы надлежащим образом либо не защищать их от прямого попадания солнечных лучей (ультрафиолета), может появиться пигментация. Повязки и компрессионный трикотаж, как испытанный временем способ борьбы с рубцами, всегда обязательны для носки, даже когда кажется, что неудобно.

Соблюдение рекомендаций пластического хирурга действительно важно, как в ходе подготовки к проведению операции, так и некоторое время после нее. Именно для этого выпускаются различные памятки, инструкции и пособия касательно режима и рациона питания, физических нагрузок, образа жизни и т.д. Естественно, в данной ситуации речь не идет о тотальном контроле, ведь он просто невозможен. Остается надеяться на самодисциплину пациента, его ответственность и заинтересованность в успешном результате. Главное помнить, что в конце концов все неудобства временны.


12 апреля 2023, 04:23
Фото: @wayhomestudio/freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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