Иссохшее лицо, лопнувший имплант и другие ужасы: кто из знаменитостей пожалел о пластике

Сегодня к пластической хирургии прибегают многие женщины. А знаменитости, кажется, делают операции еще чаще остальных. Но далеко не все остаются довольны результатом – некоторые сталкиваются с неприятными последствиями.

Лера Кудрявцева

Сегодня на пластику груди решаются многие женщины. В их число вошла и звездная блондинка Лера Кудрявцева. Знаменитость сделала пластическую операцию еще в начале нулевых, когда ей было чуть за 30, но со временем об этом пожалела.

Больше 10 лет Кудрявцева гордо демонстрировала эффектное декольте, но все изменилось в 2019 году. Женщина почувствовала недомогание, обратилась к врачу и узнала, что один из имплантов в ее груди лопнул. Причем протек силикон аж за несколько лет до того, как Лера ощутила на себе какие-либо последствия. Телеведущей провели экстренную операцию и удалили инородные тела. Теперь она призывает представительниц прекрасного пола ценить свою естественную красоту.

Мария Погребняк

Ни для кого не секрет, что супруга футболиста Павла Погребняка, Мария Погребняк, не раз обращалась к пластическим хирургам и косметологам. Один из походов не только огорчил девушку, но и заставил ее комплексовать.

В начале нулевых жена футболиста неудачно увеличила губы у косметолога. Вместо привычной сегодня многим гиалуроновой кислоты, специалист ввел Марии биополимер, с которым она ходила много лет. Погребняк часто чувствовала себя неловко, когда люди обращали внимание на ее губы, и решилась на операцию. Гель удалили, а девушка зареклась, что в следующий раз придет к косметологу только после 40 лет.

Айза Долматова

Айза Долматова тоже решилась на маммопластику, однако, в отличие от Леры Кудрявцевой, покрасовалась новой грудью недолго. Бывшая жена Гуфа сделала операцию после появления на свет старшего сына, но вскоре удалила импланты из-за аллергической реакции на силикон.

Пластика груди – не единственное вмешательство Айзы, а котором она пожалела. Пару лет назад девушка решилась на подтяжку бровей и лба, с которой потом тоже возникли сложности. Долматова тяжело переживала реабилитацию, мучилась из-за сильного отека и едва могла открыть глаза.

Ольга Спиркина

Актриса "Обреченной стать звездой" и других сериалов тоже решилась на вмешательство и пожалела об этом. Ольга Спиркина хотела омолодиться с помощью нитей, которые подтягивают кожу, но результат ее разочаровал.

Ольга признавалась, что после операции ее щеки буквально "уползли вверх". К счастью, актрисе удалось не только устранить плачевные последствия вмешательства, но и получить денежную компенсацию от клиники по решению суда.

Анна Калашникова

Анна Калашникова является частой гостьей пластических хирургов и косметологов. Певица не против вмешательств, если они идут на пользу, но одно из них принесло ей сплошное разочарование.

Несколько лет назад знаменитость поддалась веянию моды и удалила комки Биша. Эту операцию опробовали на себе многие звездные женщины, поэтому Анна даже не предполагала, что это станет для нее неудачным опытом. Позже Калашникова призналась, что после удаления жировых образований ее лицо стало выглядеть измученным и сухим. Теперь певица вынуждена ухаживать за собой еще тщательнее и в два раза чаще посещать косметолога.