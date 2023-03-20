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Понедельник 20 марта

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Диеты за 40: за или против?

Диеты за 40: за или против?
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Врач рассказала об опасности диет.

На днях 48-летний продюсер Яна Рудковская призналась, что уже давно не придерживается никаких диет – ни кефирных, ни йогуртовых, ни каких-либо других. Она считает, что после 40-ка ограничивать себя в еде опасно. С ней согласна и врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, нужно всегда есть в разумных количествах, и тогда не придется садиться на диеты. Не стоит идти на жертвы ради соблюдения моды. Мол, человек должен быть ни худым, ни полным. Так что нельзя ограничивать себя в еде, если нет медицинских противопоказаний, конечно.

Также Соломатина в беседе с Пятым каналом объяснила, почему нельзя перенимать диеты у жителей других стран, регионов. Диетолог отметила: у жителей Крайнего Севера свой рацион, а у тех, кто живет в Средиземноморье, – свой. Пища связана с климатом, и то, что является нормой для одних, является противопоказанным для других.

Для большинства россиян подходят итальянский и французский типы питания, добавила эксперт. Но самое важное – это, конечно же, мера. Строгие диеты – это стресс для организма. Так что тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, прежде всего необходимо обратиться к врачу-диетологу, который и даст правильные советы по похудению.

20 марта 2023, 21:40
Фото: Galina Barbieri/Global Look Press/www.globallookpress.com
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