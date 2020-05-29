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Lifestyle
Фото: pixabay.com Фото: West Coast Surfer/moodboard/www.globallookpress.com
Фото: Sabrina Vani/moodboard/www.globallookpress.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Сладкий допинг: почему сахар опасен для жизни

Фото: West Coast Surfer/moodboard/www.globallookpress.com
Согласитесь, жизнь в текущем моменте и так не мед, но находятся и те, кто сознательно отказываются от сладкого. Кто эти волевые люди: мазохисты, гастрономические аскеты или претенденты на библейскую продолжительность жизни? Где они находят силы и аргументы, чтобы убрать из жизни чудо чудное и диво дивное – сахар?
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Что думают об этом добровольном отречении диетологи, психологи и другие специалисты, которые в силу профессии видят последствия тех или иных диет и пищевых привычек? Корреспондент "Дни.ру" выяснил их точку зрения на проблему.

Зависимость от сладкого вкуса

Известный фуд-блогер Валентина Чураева отказалась от сладкой пищи и всех продуктов, которые содержат сахар. Причина понятна многим, а может быть и всем. За время карантина пищевой рацион сделал крен в сторону легких углеводов, и Валентина почувствовала себя зависимой от сладкого вкуса. Он стал своего рода лекарством и антистрессом.

"Я не выношу зависимости никакого рода, – говорит Валентина. – Поэтому, когда осознала ее, приняла решение убрать из рациона все, что содержит сахар. А это не так просто, как кажется. Потому что многие думают, что сахар – это песок, рафинад, ну, и варенье с медом, раз они такие сладкие. На самом деле это не так. Если разобраться, сахар почти повсюду. Особенно в продуктах, которые производятся промышленно. Например, йогурты, фруктовые пюре и даже молоко".

Как рассказывает блогер, отказ от сахара дался очень тяжело. "Первые дни я буквально пластом лежала, так как первыми на отказ от сахара отреагировали сосуды, – рассказывает она. – Болела голова, скакало давление, не было сил ни на что. А ведь я очень активный человек, у меня много работы, которую нельзя перенести на потом".

Валентина обратилась к нутрициологу, который объяснил причину плохого самочувствия. Специалист сказал, что организм по привычке вырабатывал прежнюю дозу инсулина, а вот привычной "дозы" сахара уже не поступало, - рассказывает Валентина. – В итоге возникло состояние, похожее на то, которое в медицине называют гипогликемия.

Отказаться можно, но осторожно

Врач-психотерапевт и диетолог Анна Чайкина не приветствует спонтанные решение менять пищевой рацион. Чтобы новая диета, а у кого-то и образ жизни, принесли максимальную пользу, необходимо пройти медицинское обследование, посетить эндокринолога, терапевта, диетолога, чтобы собрать всю информацию о себе, разобраться, стоит ли отказываться от того или иного продукта, или достаточно сократить его употребление, а то и вовсе – увеличить. Ведь каждый организм – индивидуален. И что рекомендовано одному, может нанести непоправимый вред другому.

Фото: Sabrina Vani/moodboard/www.globallookpress.com

"На мировых конгрессах по ожирению все чаще звучит мысль, что все ограничения должны иметь здравый смысл, – говорит Чайкина. – Еще недавно мы все боялись и ненавидели жир, теперь в опалу попал сахар. И то, и другое – крайности. Потому что сахар (а он может быть представлен и глюкозой, и фруктозой, и лактозой, и сочетанием нескольких веществ) дает организму энергию, питает вип-клетки, которые ничем другим питаться не могут, поддерживают обмен веществ и нормальное протекание биохимических реакций в организме.

Отказываться от сахара или ограничивать его нужно только по рекомендации врача. Например, если в семье были случаи сахарного диабета, если неожиданно начала "расползаться" талия – а это первый признак метаболического синдрома, который дает толчок самым серьезным заболеваниям. Если же отказ от сахара – дань моде и желание войти в стройные ряды ЗОЖ, необходимо предварительно провести обследование на содержание глюкозы в крови.

Если же кто-то пытается похудеть и видит в сахаре главного "дракона", убив которого, достигнет результата, то он ошибается, считает диетолог. По ее словам, для похудения любые диеты – рабочие, если они соблюдаются и если содержат меньше калорий, чем при обычном питании. "Но часто бывает так: сахар убрали, а жир увеличили, например, перешли на кето-диету. То есть, качели пошли в другую сторону. А организму совершенно все равно, чем, где и как набраться лишних калорий. Можно честно отказаться от жиров, и перейти на каши, то есть, высокоуглеводную диету. И появятся новые проблемы, но не от углеводов, а из-за того, что их стало в рационе в два раза больше. Возвращаюсь к главной мысли – придерживайтесь здравого смысла! Думайте, считайте, прислушиваетесь к себе", – призывает она.

Фото: West Coast Surfer/moodboard/www.globallookpress.com

Мозг просит сахара

Не видит катастрофы в умеренном потреблении сахаров и нейропсихолог Ирина Хвингия. При условии, что у человека нет заболеваний, при которых необходимо ограничивать поступление быстрых углеводов. Например, при сахарном диабете и, как все громче говорят ученые, подагре. По последним данным это аутоимунное заболевание чутко реагирует на уровень сахара в крови.

"Здоровому человеку сахар необходим, – говорит нейропсихолог. – Питание мышц, внутриклеточное взаимодействие обеспечивается за счет глюкозы. Но здесь важно научиться придерживаться разумного потребления. Принято считать, что 37 грамм глюкозы – это и есть норма. Если человек принципиально хочет уйти от сахарного песка, рафинада, меда, то эту норму глюкозы обеспечит 50 граммов фиников".

Ирина Хвингия рекомендует не отказываться от сахара в одночасье. Это может привести к плохому самочувствию, а может быть и более серьезным проблемам, если у человека и без того низкий уровень глюкозы в крови.

"Особенно нежелательно менять пищевые привычки сейчас, когда кто-то уже переболел коронавирусом, а кто-то находится в группе риска и вполне может заболеть, – говорит она. – У тех, кто переболел, некоторое время могут наблюдаться скачки уровня кислорода и сахара в крови, так как именно эти показатели теряют стабильность при коронавирусе. И не важно, в какой форме прошло заболевание, легкой или тяжелой. Все эксперименты со здоровьем нужно отложить до лучших времен".

Фото: pixabay.com

Не поддерживает нейропсихолог утверждение, что чрезмерное потребление сахара или полный отказ от него приводит к тревожным состояниям и даже депрессиям. Никакой научной базы в этих предположениях не содержится, уверяет Хвингия. "Депрессия тут может возникнуть только в одном случае. Девушка увидела свое отражение в зеркале и решила отказаться от сахара. Она мучилась полгода, не ела сладкого, но изображение в зеркале не изменилось. В итоге – разочарование и, возможно, депрессия. Но не от недостатка сахара. А от того, что девушка себе так и не понравилась", – объясняет эксперт.

Зависимый или "странненький"

Многие люди, не склонные к рефлексии и самоанализу, искренне недоумевают – а зачем отказываться от сладкого, если тебе этот вкус нравится, и врач не запрещает сахар? Человек sugar free вполне может прослыть странненьким, особенно если в его рационе и без этого достаточно ограничений, которые он сам себе устанавливает.

"Принципиален мотив, по которым человек отказывается от того или иного продукта, – говорит психотерапевт Варвара Зародина. – Если отказ не вызывает реальных заболеваний, то все в порядке. В абсолютно индивидуалистическом обществе вообще трудно упрекнуть человека в том, что он чего-то не делает, что остальные считают нормой. Главное, что он не должен причинять вред себе и другим. Если врачи и будут ставить диагноз, свидетельствующий о психическом расстройстве, то только на основании очень большого перечня признаков, а не потому, что человек перестал есть тот же сахар".

Другая крайность, когда начинаются разговоры о том, что зависимость от сладкой пищи сродни наркотической. Специалистов коробят такие обывательские рассуждения.

Фото: pixabay.com

"Зависимость от сладкого, так же, как и зависимость от сахара, строго говоря, зависимостью не является,– говорит психотерапевт. – Ее нельзя приравнять к никотиновой, героиновой и прочим тяжелым наркотическим зависимостям. Эта тема ближе к расстройствам пищевого поведения и некоторым неврозам".

На самом деле это нарушение поведения, в основе которого лежит сильнейшая привязанность к дофаминовому поощрению, которые мы получаем в процессе разного рода удовольствий.

"Дофамин, как мы уже знаем, связан не только с употреблением сладкого, – объясняет Зародина. – Выброс гормона происходит и при прослушивании любимой музыки, и при встрече с дорогим человеком после долгой разлуки, и даже при получении премии на работе".

Специалист поясняет, что приятные нам вещи, события и продукты, которые мы "употребляем" в меру, скрашивают наши дни. Но если эти удовольствия станут идеей фикс, если в погоне за ними мы забудем о наших обязанностях, жизненном графике, режиме дня, и начнем с утра до ночи, например, слушать Аллу Пугачеву, то пострадают остальные сферы жизни. Но такого не происходит, так как в отличие от наркотической "ломки", отказ от таких способов "получения" дофамина не столь ужасен. И если зависимость от сладкого не является зависимостью как таковой, то и отказ от сахара не приведет к негативным и необратимым последствиям.

Отдыхать, а не бодриться

Как утверждает Валентина Чураева, которая решительно отказалась от сахара, самое сложное – выдержать первые дни. Выстоять в битве с сахаром ей помогли домашние, которые не требовали ничего сладенького, и… "детсадовское" питание.

"Если не перебивать аппетит чем-то сладким, например, кофе с печенькой, то ты постоянно хочешь есть, и нужно идти есть, – говорит Чураева. – Но небольшими порциями и ту еду, которую дают детям-дошкольникам. Это суп, тушеные овощи, вареное мясо, рыба, салаты из свежих овощей. В перерывах, когда кажется, что хочется есть, пью горячую воду".

Фото: pixabay.com

На фоне несладкой диеты популярный блогер выяснила еще одну удивительную вещь – человек может уставать. И, если раньше Валентина выпивала чашку кофе, чтобы продолжить работу, то теперь позволяет себе прилечь отдохнуть.

"Это стало для меня открытием, что, чувствуя усталость, необходимо отдыхать, а не искусственно взбадривать себя, – говорит она. – Отказ от сахара и любой сладкой пищи вернул к мысли, что ты живой человек, и что помимо еды в жизни много других удовольствий".

Праздник – в праздник

Анна Чайкина предупреждает, что чувство эйфории, которое возникает при определенной победе над своими пищевыми привычками, может быть временным.

Эксперт рассказала, что в своей работе сталкивается с ситуациями, когда люди сбрасывают по 50-60 килограммов лишнего веса, в том числе и благодаря отказу от сладкого, но в какой-то момент снова возвращаются к своим привычкам. Почему так происходит, сказать точно она не может. Но совершенно уверена, что все эти люди знают, как правильно питаться в их положении, что из продуктов нужно исключить раз и навсегда… "Помня об этом, я призываю неукоснительно следовать двум главным правилам, которые могут положить начало привычки питаться полноценно и без вреда для своего организма. Первое – перестаньте пить калории. То есть, не покупайте питьевые йогурты, соки, чаи, квасы, газировки. Это главные поставщики ненужного сахара и калорий в организм. Второе – не путайте праздничную еду и будничную. Уверена, что мы все еще в состоянии это сделать".

29 мая 2020, 17:36

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