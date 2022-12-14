Лучше любой диеты: как спасти фигуру в новогодние праздники

Чревоугодие в ночь на 1 января нередко приводит к лишним килограммам. В частности, набор веса заметен, когда застолья продолжаются все праздничные дни. Диетолог Алена Чулпанова поделилась с "Радио 1" секретом, который может спасти фигуру после Нового года.

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По словам эксперта, первые два дня нужно включать в завтрак фрукты и бобовые. Это нужно для того, чтобы в желудке не было чувства пустоты. Что касается других приемов пищи, то к ним нужно добавлять по одному овощу. Этот режим питания довольно щадящий, поэтому переносится организмом лучше любой диеты.