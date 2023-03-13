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Понедельник
13 марта
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Здоровье
Лишилась зуба: матерщинник Лазарев устроил грязные разборки с Кудрявцевой

Лишилась зуба: матерщинник Лазарев устроил грязные разборки с Кудрявцевой

Звезды устроили шоу на публике.
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Ведущая Лера Кудрявцева вот уже десять лет счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. При этом знаменитость по сей день поддерживает теплые отношения с экс-возлюбленным Сергеем Лазаревым.

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Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Звезды не только периодически осыпают друг друга лестными словами, но и выясняют отношения на публике. Недавно произошло то, подобное чему поклонники певца и блондинки еще не видели.

Кудрявцева отвечала на вопросы подписчиков в социальной Сети. На снимке, который вызвал широкий общественный резонанс, Лера предстала с широкой улыбкой, но лишенная переднего зуба. Звезда не побоялась показать себя без прикрас, чем вызвала бурную реакцию певца.

Экс-вокалист дуэта "Smash!" обвинил подругу в том, что она показала всем его "компромат". Лазарев обложил коллегу по цеху трехэтажным матом. Лера показала публике соответствующую переписку. "Кудрявцева! Какого *** ты мой компромат на тебя выставила всем? Чем я теперь тебя шантажировать буду? Ты хоть бы подписала, что фото я делал", — поделился недоумением Сергей.

Фото: соцсети

То, что для поклонников выглядело как грязные разборки, оказалось дружеской иронией. Народ не проведешь — все поняли, что у ведущей и певца до сих пор сохранены прекрасные отношения.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 13 марта 2023, 21:45 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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