Лишилась зуба: матерщинник Лазарев устроил грязные разборки с Кудрявцевой

Ведущая Лера Кудрявцева вот уже десять лет счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. При этом знаменитость по сей день поддерживает теплые отношения с экс-возлюбленным Сергеем Лазаревым.
Звезды не только периодически осыпают друг друга лестными словами, но и выясняют отношения на публике. Недавно произошло то, подобное чему поклонники певца и блондинки еще не видели.
Кудрявцева отвечала на вопросы подписчиков в социальной Сети. На снимке, который вызвал широкий общественный резонанс, Лера предстала с широкой улыбкой, но лишенная переднего зуба. Звезда не побоялась показать себя без прикрас, чем вызвала бурную реакцию певца.
Экс-вокалист дуэта "Smash!" обвинил подругу в том, что она показала всем его "компромат". Лазарев обложил коллегу по цеху трехэтажным матом. Лера показала публике соответствующую переписку. "Кудрявцева! Какого *** ты мой компромат на тебя выставила всем? Чем я теперь тебя шантажировать буду? Ты хоть бы подписала, что фото я делал", — поделился недоумением Сергей.
То, что для поклонников выглядело как грязные разборки, оказалось дружеской иронией. Народ не проведешь — все поняли, что у ведущей и певца до сих пор сохранены прекрасные отношения.