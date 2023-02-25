Возраст – не приговор: самые модные российские звезды старше 50 лет

Могут конкурировать с молодыми

Есть такая тенденция у некоторых женщин – после 50 лет махнуть на себя рукой и выглядеть как пенсионерка. Да, конкурировать с молодыми девушками, когда ты прожила на свете полвека, иногда очень непросто. Но эти пять российских звезд каждый день доказывают, что возраст – это не приговор.

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Рената Литвинова (56 лет)

Одна из самых загадочных актрис уже много лет остается верна своему стилю. В гардеробе у эффектной блондинки в основном довольно традиционная одежда, но она умело разбавляет ее модными элементами и необычными аксессуарами. А с переездом во Францию звезда вообще будто бы стала смелее, ведь она нередко выгуливает очень нестандартные луки, которые у поклонников вызывают восхищение!



Светлана Бондарчук (54 года)

Знаменитая блондинка может с легкостью конкурировать с молодыми звездами, ведь она умело сочетает одежду разных стилей и контрастных цветов, а в ее гардеробе всегда самые трендовые вещи.



Валерия (54 года)

Смотря на супругу Иосифа Пригожина, кто поверит, что ей 54 года? Певица выглядит как девочка, а потому позволяет себе самые смелые образы. И они ей всегда к лицу!



Кристина Орбакайте (51 год)





Интересно, что в начале своей карьеры дочка Аллы Пугачевой придерживалась этакого бунтарского стиля. А сейчас мы видим элегантную, нередко сексуальную женщину, которая не боится экспериментов.

Лера Кудрявцева (51 год)

Знаменитая телеведущая, кажется, одна из немногих в российском шоу-бизнесе смогла удачно примерить на себя стиль "спорт-шик", умело сменяя или вообще комбиниря элегантную одежду с элементами стрит-стаила.

