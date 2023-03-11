"Успехов ему": Кудрявцева стряхнула молодого мужа-бездельника со своей шеи

У Леры Кудрявцевой огромная радость!



Телеведущая Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который младше её на 16 лет. Пара жената уже 10 лет, у них подрастает маленькая дочь и на всех фотографиях они демонстрируют идиллию.

Казалось, спортсмен носит любимую на руках и сдувает с неё пылинки. Каким же разочарованием для многих стало то, что Лера от Игоря даже комплимента редко может дождаться.

А год назад и вовсе стало известно о том, что Игорь Макаров остался без работы. Он завершил профессиональную карьеру и 12 месяцев искал свое дальнейшее предназначение. В связи с этим Лере Кудрявцевой приходилось пахать за двоих полностью обеспечивая семью. К слову, напомним что лишь один детский сад для дочери пары Марии обходится в 800 000 руб. в год.

Разумеется, финансовая ответственность могла сильно вымотать женщину. К счастью, у ведущей "Секрета на миллион" появились положительные новости: Игорь, наконец-то, нашел работу. Иными словами, Лера Кудрявцева стряхнула молодого мужа-бездельника со своей шеи.

Игорь Макаров, как сообщила Лера Кудрявцева в своем блоге, станет главным тренером на сборах для юных ребят. Занятия будут проводиться летом 2023 года в академии фигурного питания Евгения Плющенко.

"Это очень здорово придумано для детей! Игорь молодец, успехов ему в работе", – оставила теплое пожелание одна из подписчиц Леры Кудрявцевой.

