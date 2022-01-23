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Коронавирус
ТЦ "Калита" в Москве могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер

ТЦ "Калита" в Москве могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер

В торговом центре "Калита" в районе Ясенево (ЮЗАО) выявлены нарушения мер против распространения коронавирусной инфекции. ТЦ могут закрыть на срок до 90 суток, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Харламов.
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Сотрудники ОАТИ проверили соблюдение торговыми объектами ТЦ "Калита" режима повышенной готовности. Выяснилось, что посетители и сотрудники были без средств индивидуальной защиты.

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"Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением. Администрацией торгово-развлекательного центра не были приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", – цитирует Харламова Агентство городских новостей "Москва".

Он напомнил, что за такие нарушения грозит штраф – 300 тысяч рублей. Если здоровью человека причинен вред, то сумма увеличивается до миллиона рублей. Предприятие могут закрыть на срок до 90 суток.

Ранее такие же нарушения специалисты ОАТИ выявили в торговом комплексе "Каширский двор". Сотрудники и посетители ТК были без средств индивидуальной защиты или носили маски ненадлежащим образом.

Также выявлены нарушения в торговых комплексах "Трамплин" и "Европолис". Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты, отмечены случаи ношения масок на подбородке.

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Фото: Frank Rumpenhorst / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 23 января 2022, 13:17 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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