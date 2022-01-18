"Каширский двор" могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер

Торговый комплекс проинспектировали сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ). Они проверили соблюдение объектами ТК режима повышенной готовности.

Выяснилось, что сотрудники и посетители ТК были без средств индивидуальной защиты. "Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением", — рассказал главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

За подобные нарушения предприятиям грозят штрафы в размере 300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью человека сумма штрафа может увеличиться до миллиона рублей, деятельность предприятия могут приостановить на срок до 90 суток.

Напомним, что на фоне стремительного распространения штамма "Омикрон" в Москве мэр Сергей Собянин продлил до первого апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и больных хроническими заболеваниями и требование о переводе на "удаленку" не менее 30% сотрудников предприятий столицы.