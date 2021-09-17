Собянин Собянин отметил, что в борьбе с COVID-19 принима­ли участие более 50 тысяч медицинских ра­ботников Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко совместно открыли памятник "Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19". Монумент установлен на территории Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Глава столичного региона выразил благодарность инициаторам создания памятника, который, символизирует борьбу с коронавирусом, борьбу с пандемией и подвиг медицинских работников. Об этом сообщает АГН "Москва".

"Москва – перекресток всех дорог, крупнейший мегаполис Европы, конечно, она приняла на себя главный удар эпидемии. <…> Конечно, этот памятник будет жить десятилетия, века, но главный памятник, который поставили себе наши врачи, медицинские работники – полтора миллиона уже вылеченных пациентов", – отметил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что медики спасли десятки тысяч москвичей. Он также заявил, что в борьбе против COVID-19 принима­ли участие более 50 тысяч медицинских ра­ботников Москвы. Отдельно Собянин коснулся работы столичных служб в условиях пандемии.

Мэр отметил, что все городские системы оказывают полное содействие пациентам, работая в мобилизационном режиме уже многие месяцы. По словам главы города, москвичи очень благодарным врачам за помощь и внимание даже в самые сложные минуты.

"Я уверен, мы победим и пандемию, и любые другие трудности", – заявил Собянин.

Отметим, что памятник представляет собой монументальную стелу, увенчанную крестом, лицевая часть которого сформирована буквами с надписью "Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19". На стеле расположена фигуры медиков, за спинами которых находится земной шар.