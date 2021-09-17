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Общество
Собянин подвел итоги конкурса грантов на реализацию социальных проектов 2021 года

Собянин подвел итоги конкурса грантов на реализацию социальных проектов 2021 года

Московские власти за 20 лет поддержали более 2500 проектов некоммерческих организаций.
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В российской столице сегодня работают более 30 тысяч некоммерческих организаций, многие из которых активно занимаются "добрыми делами", а опыт регулярного участия в благотворительной и волонтерской деятельности есть у каждого четвертого москвича. Отрадно, что городские власти активно поддерживают важные социальные проекты.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги конкурса грантов на реализацию социальных проектов 2021 года. Глава столичного региона подчеркнул, что за 20 лет городские власти поддержали свыше 2500 проектов некоммерческих организаций.

"Организации со стажем работы более одного года могут подать заявку на грант размером до 5 миллионов рублей. Недавно созданные организации могут рассчитывать на поддержку в размере до 500 тысяч", – отметил Собянин.

В этом году 799 НКО приняли участие в городском конкурсе грантов. 172 проекта благотворительных фондов, молодежных и волонтерских движений, семейных ассоциаций, спортивных клубов и других социальных организаций стали победителями конкурса.

Направление "Молодежь Москвы" стало самым популярным. Организации прислали 50 проектов по этой тематике. Список победителей опубликован на сайте Конкурса грантов мэра Москвы. Собянин подчеркнул, что каждый из этих проектов делает столицу "душевнее, интереснее и ярче".

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Фото: City News Moskva / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 сентября 2021, 10:04 Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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