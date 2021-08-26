Больше 19,6 тысячи человек заболели ковидом в России за сутки

За минувшие сутки в России было официально зарегистрировано 19 630 человек, заразившихся ковидом. Чуть больше – 19 661 человек – успели за этот же срок выздороветь. Число летальных исходов оценивается в 820, пишет RT.
Больше всего новых заражений было зарегистрировано в Москве – 1712. На второй строчке антирейтинга расположился Санкт-Петербург, власти которого объявили о 1301 новых заболевших. Вслед Северной столице идет Московская область, где зарегистрировали 726 случаев коронавируса, передаёт телеканал "360".
Таким образом, к 26 августа в России насчитывается 6 824 540 записей о заразившихся коронавирусной инфекцией людях. Выздороветь успели 6 092 818 из них. Число летальных исходов составляет 179 243, сообщает "Общественная служба новостей".
Эксперты предупреждают, что с течением времени сам коронавирус может мутировать. Это, в свою очередь, может привести к тому, что ковид будет распространяться быстрее, либо же будет вызывать больше осложнений.
Таким образом, человечеству необходимо побороть болезнь как можно быстрее. И эффективный способ сделать это уже существует – тотальная вакцинация. Доступны прививки от коронавируса и в России, причем сделать их можно абсолютно бесплатно.
Популярные темы форума
Личная дистанция
Спортивная площадка во дворе
Дети больше любят отца чем меня
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
жаркий поцелуй малахова
Встречаюсь с кавказцами
Хорошее средство от всех болезней
Хочу увеличить грудь
Почему Долина так плохо выглядит?