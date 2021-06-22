Собянин ввел новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19

С 28 июня посетить заведения общественного питания смогут только те, кто имеют защиту от инфекции: привившиеся, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра столицы.

Наличие защиты подтверждается QR-кодом. Его можно получить при помощи электронной медицинской карты Москвы, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус», а также в регистратуре поликлиники.

Заведения общепита обязуются создать систему проверки наличия QR-кодов. Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Московские фудкорты откроют только после проверки системы контроля наличия QR-кодов. Не выполняющие требования предприятия смогут работать только на вынос или доставку.

"В процессе адаптации к новому порядку посещения заведений общепита у граждан могут возникать вопросы, связанные с отсутствием в базах данных сведений о вакцинации, перенесенном заболевании или сданном ПЦР-тесте. Для решения этих вопросов создана специальная группа разбора, которая будет работать максимально оперативно. Обратиться в группу разбора можно будет через личный кабинет на портале mos.ru", – написал Собянин.

Градоначальник напомнил, что подобные правила посещения заведений общепита уже несколько месяцев действуют во многих городах Европы и Азии. Для избежания нового локдауна Москве нужно перенимать такой опыт, считает Собянин.

Также с 22 июня вводится временный запрет на концертные, зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с присутствием более 500 человек вне зависимости от места их проведения. Фан-зоны и танцполы закрываются. Ограничения отменят, если организаторы площадок создадут COVID-free зону и будут пускать туда только участников с QR-кодами.

Вместе с тем растет количество москвичей, сделавших прививку от коронавируса. Сейчас их уже более двух миллионов человек. Количество записей на вакцинацию выросло в 4-5 раз, прививочные пункты работают на полную мощность, сообщил Собянин.

Необходимо найти решения, которые позволят максимально защитить людей и сохранить нормальное функционирование сферы услуг и других отраслей экономики, подчеркнул градоначальник.

"Решения, которые мы принимаем, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей", – заключил Собянин.

За последние сутки в России выявили 16,7 тысячи зараженных коронавирусом, из них в Москве – 6555. За последние 24 часа в столице госпитализировано 1930 пациентов, скончались 86 человек.