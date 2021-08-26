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Коронавирус
Инфекционист о четвертой волне коронавируса в России: К ней мы подойдем с "хвостом"

Инфекционист о четвертой волне коронавируса в России: К ней мы подойдем с "хвостом"

Инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич рассказала, когда начнется четвертая волна коронавируса в России.

Продолжение: Больше 19,6 тысячи человек заболели ковидом в России за сутки
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Во время пандемии коронавируса Россия перенесла три волны коронавируса. Первая наблюдалась весной 2020-го, вторая – осенью и зимой того же года. Третья волна коронавируса пришлась на лето 2021-го. За полтора года в стране было зафиксировано свыше 6,8 миллиона случаев заражения этой инфекцией, скончались от ковида почти 178,5 тысячи человек.

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Четвертая волна коронавируса в России ожидается в ноябре этого года. Так считает инфекционист Оксана Станевич. При прогнозе четвертой волны эксперт учла темпы распространения инфекции и сезонность. "Думаю, к ней мы подойдем с "хвостом" в 20-30 процентов не привитых и не болевших", – цитирует инфекциониста "Царьград".

Также Станевич предполагает, что причиной возможного роста заболеваемости ковидом осенью станут недостаточные темпы вакцинации. По словам эксперта, по этому вопросу у россиян в голове неразбериха. Например, многие реагируют протестом на пропаганду вакцинации, отметила инфекционист.

Ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России не сформируется коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции. Он обратил внимание на опыт других стран с большей долей прошедших вакцинацию граждан.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 августа 2021, 11:47 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник

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