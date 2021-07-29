Роспотребнадзор объявил о риске страшных осложнений коронавируса у детей

Среди последствий ковида у детей такие недуги как поражение мозга, сердца, почек, желудка и кишечника и эндокринных желез. Осложнения могут развиться приблизительно у трети детей. Большой риск имеют дети с лишним весом.
По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, чаще коронавирус у детей проходит легче, чем у взрослых. Он добавил, что подростки страдают им чаще детей более младшего возраста из-за того, что более мобильны и активны в контактах. Отметим, что долговременное влияние COVID-19 на организм человека остается предметом исследования специалистов.
Напомним, на днях глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России не планируют вводить обязательную вакцинацию детей от коронавируса. Он отмечал, что сейчас нет повышенной заболеваемости у данной группы населения.
Как писали "Дни.ру", избежать заражения ковидом легко – для этого надо пройти вакцинацию. Получить прививку можно абсолютно бесплатно в больницах и специальных пунктах вакцинации.
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