Тошнота и боли в мышцах: чем опасен выявленный в России бразильский штамм коронавируса

В России широкое распространение получил вариант коронавирусной инфекции "дельта". При этом в стране также выявлены и случаи штамма "гамма".



Новый штамм также именуется "бразильским" из-за того, что впервые он был выявлен в штате Алагоас в Бразилии. Существуют и другие данные, по которым впервые этот вариант инфекции был обнаружен в Японии. Однако именно в Бразилии штамм "гамма" получил широкое распространение. Случилась новая волна пандемии. В январе этого года более 70 процентов случаев заражения там приходились именно на новый штамм.

По предварительной информации, штамм отличается от выявленного ранее тем, что является более "летучим". По некоторым данным,"гамма" в два раза более заразен, по другим же показатель может быть даже слегка выше.

Новый штамм коронавирусной инфекции пока не считается более опасным для жизни, но из-за более легкого распространения вероятность заражения становится еще выше. Британские ученые провели исследования относительно антител, полученных в ответ на созданную ранее вакцину. Они оказались активны против нового штамма, но чуть менее эффективны.

Среди симптомов нового штамма коронавирусной инфекции "гамма" упоминаются тошнота, боли в мышцах, спине и горле, а также кашель. Как сообщает RT, от государственного научного центра поступила новая информация по теме. Специалисты подчеркнули, что вероятность возникновения нового варианта коронавируса более вероятна в странах с неблагополучной эпидситуацией.