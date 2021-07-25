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Коронавирус
Около четверти россиян выступают за введение режима самоизоляции

Около четверти россиян выступают за введение режима самоизоляции

О необходимости введения режима самоизоляции заявили 21% российских граждан.
прочитано 138 раз

Об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного одним из сервисов по поиску работы.

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По мнению участников опроса, высказавшихся за введение режима самоизоляции, пандемия коронавируса на сегодняшний день никуда не ушла. К тому же, они уверены в том, что ко второму локдауну россияне могут быть более подготовлены, чем к первому.

При этом 59% опрошенных в ходе исследования жителей России выступили против самоизоляции. Свою позицию они объяснили наличием вакцины от коронавируса, которая избавляет от необходимости вводить дополнительные ограничения. Для решения этого вопроса, по их мнению, достаточно вакцинировать население.

При этом противников введения второго локдауна больше всего среди тех граждан, чей уровень ежемесячного дохода варьируется от 50 тысяч до 80 тысяч рублей (65%). Кроме того, такое мнение поддерживают 63% опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет.

Всего участниками социологического исследования стали 1600 совершеннолетних граждан России. Опрос был проведен во всех округах страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не обсуждают возможность введения в стране нового локдауна. По его словам, глава государства также обозначил свою позицию в этом вопросе.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
25 июля 2021, 16:55 Источник: RT ✓ Надежный источник
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