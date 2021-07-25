"Уничтожение людей и свободы": Галкина осмеяли за призывы к отказу от прививок

73-летнйи Борис Галкин удивил россиян верой в теорию заговора о вакцинации против коронавируса. Актер записал эмоциональное видеообращение к соотечественникам.

Сегодня общество разделилось на тех, кто с с пониманием относится к прививкам от COVID-19 и их оппонентов. Артист Борис Галкин на стороне антипрививочников. Оказалось, что звезда боится чипирования и верит в фейки о вакцинах.

Актер Егор Бероев опубликовал в своем инстаграм-аккаунте ролик с обращением знаменитости. Борис Галкин призвал народ противостоять "злу, направленному на уничтожение людей и свободы воли человека". Он выступил резко против прививок от ковида не только для взрослых, но и для детей, назвав происходящее экспериментом.

В комментариях под постом развернулось бурное обсуждение ролика. Антипрививочники принялись наперебой благодарить актера за смелость, назвав его поведение героизмом. Однако нашлись и те, кого шокировало мнение и поведение Бориса Галкина. Они посчитали, что к словам актера не надо относиться серьезно, поскольку они смешны.

"Принудительно нельзя, конечно, но против вакцинации вообще?! Умный уважаемый человек...", – высказался один из фолловеров.

Напомним, ранее россияне высмеяли Анастасию Волочкову за ее мнение о вакцинации. Танцовщица заявила, что прививка от ковида может грозить последующим заболеванием ВИЧ. Пожалуй, еще никто не переплюнул балерину в своих предположениях насчет вероятных последствий прививок.