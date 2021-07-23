Актер Шон Пенн бойкотирует съемки из-за непривитых от COVID-19 коллег

60-летний американский актер Шон Пенн объявил бойкот. Артист отказывается возвращаться на съемочную площадку сериала Gaslit. Дело в том, что не все трудящиеся над проектом люди привились от коронавирусной инфекции.
Шон уверен, что получить вакцину должны не только актеры и сотрудники тесно с ними взаимодействующие, а вообще все вовлеченные в процесс создания картины. Знаменитость готова спонсировать прививки для монтажеров, колористов, композиторов, звукорежиссеров и других специалистов постпродакшн. Средства Пенн выделит из бюджета собственного благотворительного фонда CORE.
Ранее студия, ответственная за выход сериала Gaslit обязала актеров и других работников площадки пройти вакцинацию от COVID-19. Привитые обязаны предъявить руководству справку от медиков, которая позволит допустить их к выполнению обязанностей.
Отметим, сериал Gaslit иллюстрирует события, которые известны как Уотергейтский скандал и привели к отставке 37-го президента США Ричарда Никсона. Шону Пенну в картине досталась роль прокурора Джона Митчелла. Партнершей актера является звезда фильма "Красотка" Джулия Робертс. Актриса сыграла супругу прокурора.
Как писали "Дни.ру", ранее звезда сериала "След" Ольга Копосова резко раскритиковала людей, которые не желают прививаться от COVID-19. Артистка считает, что сейчас ведется настоящая информационная война.
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