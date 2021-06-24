Рестораторы Москвы назвали введение QR-кодов необходимой мерой

Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

Путин ответил на вопрос о своем преемнике: Обязательно придет
"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
партнеры
Четверг
24 июня
Лента новостей
15:01
"Тяжело быть богатым": обнародованы кадры Савельевой в откровенном бикини
14:53
Минус 127 кг: похудевший Фадеев поделился умопомрачительным результатом
14:40
"Спросил, что я делаю": снявшая кольцо Сафарова сорвалась к Тимати после полуночи
14:26
Похотливый Алибасов приказал юным певицам мастурбировать
14:13
Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"
14:11
Рак легких: звезде "Битве экстрасенсов" поставили страшный диагноз
14:10
Отели в Краснодарском крае будут принимать только привитых с 1 августа
14:08
Алибасов вышел в эфир после новости о смертельной болезни: Страшно смотреть
13:42
Эксперт спрогнозировал максимальное укрепление рубля
13:36
Жену звезды сериала "Кухня" возбуждают постельные сцены с мужем
13:35
Застигнутая врасплох Барановская сбежала после острого вопроса
13:23
Торговавшую на Урале наркотиками панду поймали под Москвой
13:12
Стали известны подробности о новом возлюбленном Ольги Бузовой: Дава кусает локти
13:07
"Готов броситься с кулаками": Шепелев пришел в бешенство из-за сына от Фриске
13:07
В Кремле объяснили обязательную вакцинацию от COVID-19 в России
12:50
"Шикарная!": растолстевшая Седокова вывалила сочную грудь
12:40
Принц Гарри и Меган Маркл обвели королеву вокруг пальца
12:36
Лукашенко о новых санкциях против Белоруссии: Бессилие Запада
12:35
В Кургане автобус сбил ребенка
12:26
В Подмосковье двое мужчину угнали семь машин
12:18
"Я – счастливый человек!": Энистон взорвалась из-за бестактных вопросов близких
12:12
В Сети появился загадочный ролик про Ленина с участием Лолиты Милявской
12:04
Вдова внезапно потеряла ребенка после похорон Грачевского
11:43
Навка постаралась: вскрылась причина измученного вида мужа Заворотнюк
11:42
Под Москвой мужчина вытолкал подругу из окна
11:25
В подмосковном Талдоме снесли простоявший полвека дом
11:19
"Как же тяжело!": Зудина довела народ до слез
11:19
В России за сутки выявили более 20 тысяч новых случаев заражения COVID-19
11:10
В США бывшие военный убил жену и двух детей в День отца
11:04
"Я не позволю": вдова Грачевского сорвалась из-за наглой лжи
11:00
"Я жестко потею!": откровения брезгливого Милохина после ночи с ребятами
10:55
В Крыму поймали украинского шпиона
10:28
Некоторые россияне рискуют остаться без пенсии в июле – подробности
10:26
"Мы так сильно тебя хотели": дочь Евгения Осина родила первенца
10:23
Стоянов лишился покоя из-за физического уродства: Ужас и шок
10:21
Гормональный взрыв стал причиной помешательства Карауловой
10:19
В Приморье мужчина угрожал взорвать отделение банка
10:09
В Москве задержали продавцов фальшивых справок о вакцинации
10:01
Антиклимакс: Лолита в колготках и без платья устроила дерзкую провокацию в центре Москвы
09:49
"Такая шалунья!": Навка восхитила народ образом искусительницы
09:38
В оперштабе высказались об отстранении непривитых сотрудников
09:36
Тотальный контроль, подавление и принуждение: отчаявшаяся Спирс мечтает избавиться от отца
09:26
Слышны хлопки: на юге Москвы загорелся склад
09:12
"Она еще и поет": Волочкова поразила публику новым талантом
09:08
Ночью в Новокузнецке загорелись две машины
09:01
"Все замечательно, но где маски?": устроившего вечеринку в разгар пандемии Галкина осудили
08:54
"Кто дал вам право?!": Захарова осадила министра обороны Германии
08:48
"Людям не дают покоя моя любовь и отношения": Киркоров объяснился за скандальную "гей-свадьбу" с Давой
08:48
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "Задняя часть слона"
08:34
Бузова не смогла скрыть знаковых изменений в фигуре
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская о возможной отмене санкций ЕС против Белоруссии: Это путь в никуда
Вайкуле сообщила грустную новость после веселой гулянки на юбилее Галкина
"Я не вакцинировался": Егор Бероев устроил прилюдную провокацию
"Не могла предположить, чем закончится": Макеевой стало плохо после встречи с соперницей
Все-таки запретили: затея Бузовой с коньяком с треском провалилась
"Было лучше": ставшую блондинкой Бузову разнесли в пух и прах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Коронавирус
Рестораторы Москвы назвали введение QR-кодов необходимой мерой

Рестораторы Москвы назвали введение QR-кодов необходимой мерой

Введение системы QR-кодов – лучшая мера по сравнению с локдауном, она позволит вакцинированным от COVID-19 москвичам вернуться к привычному образу жизни. Об этом заявили представители ресторанного бизнеса столицы.

прочитано 121 раз

"QR-коды лучше, чем полное закрытие, это позволяет тем, кто вакцинировался, вести тот образ жизни, к которому они привыкли. QR-коды в текущих условиях необходимая мера, которая лучше локдауна", – сказал президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игорь Бухаров.

ПО ТЕМЕ

В Москве уточнили правила посещения кафе и ресторанов для детей и подростков

Как получить QR-код для посещения кафе и ресторанов

 Коронавирус в Москве

Сюжеты Коронавирус в Москве

Отсрочка введения QR-кодов в летних кафе столицы даст рестораторам возможность подготовиться, приводит мнение предпринимателя Агентство городских новостей "Москва". Бухаров предположил, что QR-коды можно начать применять и в других сферах деятельности.

С Игорем Бухаровым солидарен владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл «Депо Москва», «Чайхона №1») Алексей Васильчук. По его словам, бизнес попросил власти Москвы о выводе летних веранд из COVID-free зон и посещении детей без QR-кодов в сопровождении родителей.

"Принято хорошее компромиссное решение для того, чтобы бизнес мог каким-то образом перестроиться и люди бы успели привиться, которые еще не привились", – сказал бизнесмен.

Введенные меры служат напоминанием, что в текущей ситуации необходимо активно прививаться, заявил ресторатор Владимир Соловьев (Перельман). Схожая стратегия действует в ряде мировых городов, где 60% населения имеют защиту от вируса, приводит слова предпринимателя "Вечерняя Москва".

Послабления до 12 июля позволят настроить систему, уверен Соловьев (Перельман). Он выразил надежду, что за это время будет налажена система быстрой сдачи ПЦР-тестов.

Мэр Москвы Сергей Собянин 24 июня подписал указ, по которому до 12 июля летние кафе и веранды Москвы можно будет посещать без QR-кодов. Несовершеннолетних будут пускать в кафе и рестораны в сопровождении взрослых.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Александр Авилов /АГН Москва
Автор: 24 июня 2021, 15:02

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Как же тяжело!": Зудина довела народ до слез

Актриса хранит воспоминания
Шоу-бизнес

Стоянов лишился покоя из-за физического уродства: Ужас и шок

Случилась жуткая проблема
Шоу-бизнес

Минус 127 кг: похудевший Фадеев поделился умопомрачительным результатом

Преобразившийся продюсер шокировал народ
Шоу-бизнес

"Тяжело быть богатым": обнародованы кадры Савельевой в откровенном бикини

Певица побывала на пляже

Гороскоп

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+