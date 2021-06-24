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Коронавирус
В Москве уточнили правила посещения кафе и ресторанов для детей и подростков

В Москве уточнили правила посещения кафе и ресторанов для детей и подростков

Не достигшие 18 лет граждане смогут попасть в московские кафе и рестораны при сопровождении родителей или законных представителей, у которых есть QR-код, подтверждающий защиту от коронавируса.
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С 28 июня посещать столичные заведения общепита смогут только жители с QR-кодом. Он подтверждает прохождение вакцинации, перенесенную болезнь или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

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В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, несовершеннолетние граждане смогут попасть в заведения общепита без предъявления кода. Но для этого их должны сопровождать родители или законные представители, у которых есть QR-код.

Кроме того, QR-код не требуется для постояльцев гостиниц, хостелов и других объектов размещения, если они захотят перекусить в кафе или ресторане при гостинице. При этом туда не должны попадать посторонние.

Аналогичное требование распространяется на столовые, буфеты и кафе, где принимают пишу учащиеся и работники образовательных учреждений.

В отличие от закрытых помещений, где высок риск распространения инфекции, попасть в летние кафе можно без QR-кода с 24 июня по 11 июля включительно.

Получить QR-код можно в электронной медкарте, на порталах mos.ru и emias.info, едином портале государственных и муниципальных услуг, в специализированном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус» или в регистратуре городской поликлиники. При отсутствии кода бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Оформить QR-код на портале mos.ru очень просто. Достаточно создать личный кабинет с упрощенной записью, ввести имя, фамилию и дату рождения.

Рестораторы позитивно оценили идею с QR-кодами. Изначально власти планировали создать 10-15 COVID-free заведений, но в первый же день число заявок было в 10 раз больше, чем ожидали власти.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин /АГН Москва

Интерес к системе QR-кодов проявляет и культурная общественность. Директор Театра на Таганке и театра «Содружество актеров Таганки» Ирина Апексимова считает, что такая мера поможет в борьбе с коронавирусом и не отпугнет настоящих любителей театра.

Система QR-кодов в Москве – явление не уникальное. Аналогичные правила посещения заведений общепита действуют во многих странах Европы и Азии. Только так можно сдержать инфекцию без введения локдауна, который может нанести тяжелейший удар по экономике.

За последние две недели ситуация с COVID-19 в Москве резко ухудшилась. Заболеваемость выросла в три раза и достигла рекордных цифр. У жителей города осталась единственная возможность защитить здоровье – вакцинация.

Уже сейчас количество москвичей, получивших хотя бы первый компонент вакцины, превысило два миллиона. Количество записей на прививку выросла в 4-5 раз. Пункты вакцинации работают на полную мощность.

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Фото: Александр Авилов /АГН Москва
Автор: 24 июня 2021, 11:10

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