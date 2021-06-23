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Коронавирус
В Кремле оценили возможность введения локдауна в России

В Кремле оценили возможность введения локдауна в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на волнующий многих россиян вопрос.
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Пресс-секретарь президента России заявил, что сегодня нет планов объявлять локдаун на федеральном уровне. Дмитрий Песков также отметил, что в Кремле не располагают информацией о том, что кто-то из глав регионов рассматривает вариант введения карантина.

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Дмитрий Сергеевич Песков

Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

По его словам, руководители регионов вправе сами выбирать – ужесточать или ослаблять им ограничения из-за коронавируса. "Здесь совершенно не важно, что мы считаем, важно, какие решения принимает в рамках доступных полномочий регион", – подчеркнул спикер Кремля.

Ситуация с коронавирусом в России недавно резко обострилась. По состоянию на 23 июня 2021 года, в стране выявлено 5,3 миллиона заразившихся ковидом. Выздоровели и покинули больницы 4,9 миллиона человек. Жертвами опасной инфекции стали 130 тысяч пациентов.

Дмитрий Песков ранее назвал причины подъема заболеваемости COVID-19 в стране. Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что к ухудшению эпидобстановки привели "тотальный нигилизм населения, коварство самого вируса и низкий уровень вакцинации".

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что низкие темпы вакцинации могут привести к появлению новых мутаций вируса. Чем это может грозить, Вы узнаете из этой статьи.

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Фото: Кирилл Зыков /АГН Москва
Автор: 23 июня 2021, 15:06 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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