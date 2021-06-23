"Будем прыгать от локдауна к локдауну": эксперт предсказал будущее жителей России

Сегодня первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, заявил, что столица будет вынуждена жить в условиях ограничительных мер до тех пор, пока у населения не сформируется необходимый уровень иммунитета к коронавирусу.

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