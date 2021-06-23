К чему приведут низкие темпы вакцинации от COVID-19 в России? Ответ эксперта

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал о последствиях массового отказа от прививок против коронавируса в России.

По словам специалиста, если темпы вакцинации населения останутся низкими, то коронавирус в России продолжит активно мутировать и в результате имеющиеся препараты перестанут быть эффективными. Такое произойдет, если среди граждан не будет достаточного числа вакцинированных или переболевших, уточнил он.

Инфекционист отметил, что вакцина создается для того, чтобы у человека начали вырабатываться антитела к стабильным, не подверженным мутациям генам вируса. Поздняков добавил, что сегодня нет официальной информации о том, что новые штаммы COVID-19 могут хоть как-нибудь влиять на эффективность препаратов.

В начале этого года во всех регионах России была запущена массовая вакцинация. Сегодня гражданам доступны три препарата на выбор – "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона". Все отечественные вакцины против коронавируса уже доказали свою безопасность, надежность и эффективность.

За прошедшие сутки в стране подтвердили более 16 тысяч случаев заражения. По состоянию на 22 июня 2021 года, общее количество подхвативших коронавирус в России составляет 5,3 миллиона. Выздоровели и покинули больницы 4,8 миллиона человек, жертвами стали 130 тысяч пациентов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на сообщения о возможной дискриминации непривитых граждан. Подробнее о том, что будет с теми, кто откажется от вакцины против коронавируса в России, Вы прочитаете здесь.