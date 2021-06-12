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Коронавирус
Собянин продлил выходные для ослабления скорости распространения коронавируса

Собянин продлил выходные для ослабления скорости распространения коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшилась.
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С началом лета в Москве увеличился поток туристов, да и горожане стали активнее. К тому же на протяжении нескольких дней в городе сохраняется прохладная погода. Вероятно, из-за этого ситуация с распространением коронавируса в столице ухудшилась. Как отметил мэр города Сергей Собянин, количество заболевших ковидом резко увеличилось. Например, за последние сутки было выявлено 6,7 тысячи заразившихся, что идентично показателям прошлого года.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

По словам Собянина, из-за этого в медучреждениях вновь перепрофилируют тысячи коек. Врачи сообщают о большом количестве тяжелобольных. Среди них не только пожилые люди, но и молодые.

В связи с этим мэр Москвы решил продлить праздничные выходные. Соответствующий указ уже подписан. Таким образом, в городе дни с 15 по 19 июня 2021 года считаются нерабочими (воскресенье, 20 июня, остается выходным днем). Заработная плата для работников сохраняется, отметил Сергей Семенович.

Большему количеству сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса, рекомендовано перейти на удаленную работу. В первую очередь, это касается людей старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Также москвичей старшего поколения просят воздержаться от поездок и побыть дома.

Помимо этого, в Москве с 13 по 20 июня 2021 года не работают детские игровые комнаты и фут-корты в торговых центрах. В ресторанах, клубах, караоке, боулингах, кафе, барах и других развлекательных заведениях запрещено обсуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Обслуживание навынос в ночное время разрешается.

В городских парках не будут доступны аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. В парках можно лишь гулять.

Напомним, в Москве по-прежнему необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в местах массового скопления людей: например, в общественном транспорте, торговых центрах и на предприятиях.

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Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 июня 2021, 15:56 Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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