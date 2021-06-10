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Коронавирус
Эффективность 94%: вакцину "Спутник V" проверили в Бахрейне

Эффективность 94%: вакцину "Спутник V" проверили в Бахрейне

Министерство здравоохранения Королевства Бахрейн представило результаты вакцинации местного населения российской вакциной "Спутник V"
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Данные Министерства здравоохранения Королевства Бахрейн о вакцинации представлены Российским фондом прямых инвестиций 10 июня. Согласно результатам исследования, российский препарат от коронавируса "Спутник V" продемонстрировал высокие результаты эффективности и безопасности в ходе вакцинации населения.

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В Бахрейне вакцинацию прошла контрольная группа из пяти тысяч человек. Специалисты оценивали их состояние строго по стандартам ВОЗ. По результатам исследования, полученным в период с февраля по начало мая текущего года, установлено, что эффективность вакцины составляет 94,3% через 14 дней после получения второго компонента. Важно отметить, что 98,6% всех случаев коронавируса, зафиксированных через две недели после получения второго компонента "Спутник V", протекали в легкой форме.

Принципиальное значение имеет тот факт, что по результатам двух вакцинаций в Бахрейне российский препарат признан безопасным. Специалисты отметили три важных фактора: не выявлено серьезных нежелательных явлений, не зарегистрировано ни одного случая смерти, отсутствуют случаи церебрального венозного тромбоза (CVT) после вакцинации.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что "российская вакцина является важной частью диверсифицированного национального портфеля Бахрейна. Применение "Спутника V" вносит значимый вклад в сокращение количества новых случаев коронавируса, возобновление экономической активности и возвращение к нормальной жизни".

Примечательно, что вакцина "Спутника V" входит в число одобренных препаратов, доступных для граждан и резидентов Королевства Бахрейн на бесплатной основе. Об этом сообщил министр здравоохранения Бахрейна Фаека Саед Аль-Салех.

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Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 19:28

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