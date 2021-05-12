Суточный прирост заболевших COVID-19 россиян составил 8,2 тысячи

За прошедший день число россиян, подхвативших COVID-19, выросло на 8 217. Из них 14% не имели клинических проявлений заболевания. Полностью выздоровели 8 614 человек. От осложнений, вызванных ковидом, умерли 355 пациентов.
Пятерка регионов с наибольшим количеством инфицированных осталась прежней: Москва (2 718 новых случаев), Санкт-Петербург (734 новых случая), Московская область (642 новых случая), Ростовская область (201 новый случай), Воронежская область (131 новый случай).
За весь период пандемии коронавируса в стране подтвердили 4,9 миллиона случаев заражения. Победили болезнь 4,5 миллиона человек. Жертвами COVID-19 стали 114,3 тысячи граждан. Отметим, что Россия сегодня занимает шестое место в мире по числу инфицированных.
С 18 января во всех регионах началась масштабная вакцинация. Привиться от ковида могут все категории граждан. Сегодня россиянам доступны три препарата на выбор – "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона". Кроме того, готовится к регистрации вакцина "Спутник Лайт".
Президент России Владимир Путин описал ситуацию с вакцинацией в стране как стабильную. Сам глава государства привился от ковида еще 23 марта. После процедуры он чувствовал себя хорошо, побочных эффектов и недомогания у политика не было.
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