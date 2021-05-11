В России за сутки выявили более 8 тысяч случаев заражения COVID-19

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 рассказали, что 14,2% новых случаев не имеют клинических проявлений заболевания. Полностью выздоровели 7 009 человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 329 пациентов.
Лидером среди регионов по числу больных в очередной раз стала Москва. За минувший день в городе выявили 2 628 заразившихся. Госпитализировали 1 225 человек. От осложнений, вызванных ковидом, умер 61 пациент.
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