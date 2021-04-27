В России за сутки выявили более 8 тысяч новых случаев заражения COVID-19

Эпидемиологическая ситуация остается напряженной. За прошедшие сутки в стране подтвердили 8 053 новых случая. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели и покинули больницы 8 039 граждан, скончались от вызванных ковидом осложнений 392 пациента.
Новые случаи заражения обнаружили в 83 регионах России. В первой пятерке по COVID-19 оказались Москва (2 098 заразившихся), Санкт-Петербург (712 заразившихся), Московская область (592 заразившихся), Ростовская область (230 заразившихся) и Самарская область (183 заразившихся).
Таким образом, всего коронавирус выявили у 4,7 миллиона россиян. Победили опасную болезнь 4,4 миллиона человек. С начала пандемии зафиксировали почти 109 тысяч летальных исходов. Отметим, что Россия занимает пятое место в мире по количеству заболевших ковидом граждан.
Ранее "Дни.ру" рассказали, в каких странах наблюдается самая благоприятная ситуация с распространением коронавируса. Первое место занял Сингапур, где вакцинировали 20% населения. За ним идут Новая Зеландия и Австралия с 19% и 3,7% привитыми соответственно.
С 18 января этого года в России идет масштабная вакцинация от COVID-19. Граждане могут привиться одним из трех препаратов на выбор – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Недавно Министерство здравоохранения приступило к регистрации еще одной вакцины, "Спутник Лайт".
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