СМИ назвали страны с лучшей ситуацией по коронавирусу

Самая лучшая эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции COVID-19 наблюдается в юго-восточных странах мира. К таком выводу пришли эксперты СМИ, составившие рейтинг наиболее безопасных государств.
Первое место занял Сингапур, где быстро началось внедрение вакцины от ковида. Там привито уже около 20% населения. За ним следует Новая Зеландия, где вакцинацию прошли 19% граждан. На третьей строчке разместилась Австралия, где препарат получили пока лишь 3,7% жителей, сообщает телеканал "360".
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