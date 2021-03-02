В России за сутки выявили наименьшее число заразившихся COVID-19 с начала октября 2020 года

За минувший день в стране подтвердили 10 565 новых случаев коронавируса. Около 10% из не имеют клинических проявлений болезни. Выздоровели и покинули больницы 14 966 человек, скончался 441 пациент.
Последние недели в России наблюдается спад заболевания. Сегодняшние показатели приблизились к данным 3-5 октября прошлого года, когда количество новых инфицированных впервые превысило десять тысяч.
Лидером среди регионов по числу новых случаев вновь стала Москва. За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 1 277 жителей. Госпитализировано 803 человека. Вылечились 1 796 пациентов.
Вторую строчку занял Санкт-Петербург, где обнаружили 937 инфицированных. Далее идет Московская область с 617 заразившимися. На четвертом и пятом местах оказались Нижегородская (383 случая) и Воронежская (291 случай) области.
Общее количество заболевших COVID-19 в стране сегодня составляет 4,2 миллиона. Инфекцию обнаружили у жителей 85 регионов. За весь период выздоровели 3,8 миллиона человек, умерли 86 тысяч.
С 18 января этого года в России началась масштабная вакцинация. Привиться от коронавируса может любой желающий. По планам Минздрава, к концу года вакцинацию пройдет более половины населения страны.
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