Врач рассказал о тяжелом последствии ковида

Главный врач городской клинической больницы Москвы №52 Марьяна Лысенко рассказала об опасном последствии ковида, который может проявиться у тех пацентов, которые уже победили болезнь. Речь идет о мультисистемном воспалительном синдроме. Это крайне опасная аутоиммунная реакция организма, при которой он может начать атаковать собственные органы. Пострадать могут почки и сердце.
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