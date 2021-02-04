Собянин назвал сроки снятия основных коронавирусных ограничений в Москве

Ситуация с коронавирусом в России улучшается день ото дня. Вакцинация населения идёт полным ходом, а уровень заболеваемости планомерно падает.

Мэр Москвы Сергей Собянин констатировал постоянное улучшение эпидемиологической обстановки в городе. Своим мнением он поделился в эфире одного из федеральных телеканалов.

Собянин отметил, что если борьба с коронавирусом будет продвигаться такими же темпами, то уже через три месяца в городе могут отменить основные коронавирусные ограничения. Градоначальник добавил, что в настоящее время показатели заболеваемости находятся на уровне начала октября. Однако политик считает, что пока в столице России рано разрешать проведение массовых мероприятий и ослаблять режим самоизоляции для людей, находящихся в группе риска, сообщает RT.

Сергей Собянин также рассказал о дальнейшей судьбе ковидных госпиталей. По словам мэра, в настоящее время они продолжают принимать пациентов с COVID-19, а после завершения эпидемии будут работать как обычные больницы. При этом градоначальник решительно отверг возможность их ликвидации, передаёт телеканал "Царьград".

Мэр обратил внимание, что большинство жителей Москвы уже переболели коронавирусом. Он подчеркнул, что подавляющая часть заразившихся перенесла заболевание в лёгкой форме.