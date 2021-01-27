Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса Последние новости на 27 января

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Среда
27 января
Лента новостей
10:26
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
10:26
Актриса Жемчужная экстренно госпитализирована
10:10
"Калька с ярких американских образцов": Урганта жестоко раскатали за вторичность
10:03
"Довел до слез!": Шевчук перед смертью от анального разрыва накричал на Кравец
10:00
Обнародованы последние слова умирающей Началовой
10:00
По Испании прокатилась серия землетрясений
09:48
Собянин отменил часть коронавирусных ограничений в Москве
09:48
Из Москвы собрались выселить бобров
09:36
В клинике в центре Москвы избили хирурга
09:17
"Испортили нос": вид изменившейся Решетовой шокировал россиян
09:16
"Мне было больно": убитая горем дочь откровенно о последней встрече с Началовой
08:39
Пугачева в "мешке" вызвала ажиотаж
08:34
Голая и потная: обнаженная Андреева произвела фурор
08:26
Байден отказался раскрывать подробности разговора с Путиным
06:34
Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 января 2021 года
04:28
"Нужно иметь как можно больше детей": семью Озчивита из "Великолепного века" ожидает пополнение
02:36
Лопес взорвалась из-за гнусных обвинений: Не надо называть меня лгуньей
00:03
Гороскоп на сегодня, 27 января 2021 года
22:07
Володин: Использовать детей в политике недопустимо
21:56
Матвиенко встретилась с выпускниками программы "Женщина-лидер"
21:50
Из-за многовекторной политики Лукашенко США превратят Белоруссию в заповедник – политолог Ищенко
21:31
Возлюбленный сделал Азизе предложение перед всей страной
21:10
Житель Петербурга разогнал автомобильную пробку с помощью зонта
20:43
В московском пятизвездочном отеле нашли труп
20:11
Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии
19:51
Не хватает воспитания: известный стилист вылил ушат помоев на треники Плющенко
19:43
В Нидерландах ковид-диссиденты разгромили больницу
19:27
Жену Вдовиченкова срочно госпитализировали с серьезным заболеванием
19:10
Эксперт Болкунец: Россия больше не станет оказывать Лукашенко помощь
18:54
Кети Топурия незаметно унесла новорожденного сына из роддома
18:44
В Подмосковье тренер по футболу избил двух полицейских
18:34
Бесстыдная Собчак вывалила пятую точку на всеобщее обозрение
18:10
Рейтинг Зеленского упал до минимума
18:09
Копия отца: Хаматова впервые за долгое время показала снимок с подросшей дочерью
17:50
Нинель Мышкова: как сложилась судьба красавицы актрисы из фильма "Марья-искусница"
17:44
Он не является отцом: 90-летнего Краско дурят с рождением наследника
17:37
В Кургане суд отправил в колонию участника ОПГ
17:36
Лорак легла в постель с лохматым красавцем
17:26
39-летний Чадов сообщил о болезни
16:52
Скрывшаяся за железной дверью Артемьева из "Сватов" напугала худобой
16:49
В Челябинске погиб курсант военного училища
16:47
Лукашенко расправится с силовиками после подавления протестов – политолог Усов
16:47
"Заходит через детей": как Карпович завоевала Прилучного
16:19
Дума вводит налоговый вычет за занятия спортом
16:15
"Надеюсь, вы так же страдаете": раздобревшая Гузеева плюнула в россиян
16:10
Звезда "Сватов" рассказала о судьбе многострадального седьмого сезона
16:09
Поставила невыполнимые условия: почему контракт Бузовой и Манукяна развалился
16:06
СК сообщил о задержании фигурантов дела о нападении на силовиков
15:57
"Превратилось в мечту": Обнародован новый состав ведущих "Орла и решки"
15:54
"Из-за меня": Барецкий назвал неожиданную причину разрыва Бузовой и Манукяна
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова без белья предложила Стоцкой и Славе полизать ее
Путин о "дворце" в Геленджике: Представился случай промыть гражданам мозги
"Сзади все было порвано и разворочано": хирург о причинах смерти Шевчука после гей-оргии
Политолог Казакевич указал на проблемы режима Лукашенко: Денег явно не хватает
Страшный антисемит и плохие отношения с Польшей: как Пугачева влияла на выстраивание идеологии СССР
"Уже три года": вскрылась правда о связи Пугачевой с Навальным
Коронавирус
Собянин отменил часть коронавирусных ограничений в Москве

Собянин отменил часть коронавирусных ограничений в Москве

Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении ограничений, введенных из-за коронавируса. Требование о переводе сотрудников предприятий на дистанционную работу перестает быть обязательным, а барам и ресторанам разрешено обслуживать посетителей в ночное время.
прочитано 348 раз

Смягчить ограничения позволило улучшение ситуации с коронавирусом в Москве. На прошлой неделе число новых случаев не превышало 2-3 тысяч, в ковидных стационарах свободно более 50% коек – впервые с июня прошлого года, написал Собянин в своем блоге.

ПО ТЕМЕ

Собянин объявил о спаде эпидемии коронавируса в Москве

Собянин объявил о смягчении ограничений по COVID-19 в Москве – подробности

 Коронавирус в Москве

Сюжеты Коронавирус в Москве

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Нужно создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, прежде всего отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, отметил градоначальник. Собянин подписал указ об отмене части ограничений. Он вступает в силу 27 января.

Требование о переводе не менее 30% сотрудников московских предприятий на "удаленку" перестает быть обязательным. Решение о возвращении работников будут принимать руководители компаний.

Также с 27 января предприятия общепита, бары, ночные клубы, дискотеки, караоке и другие развлекательные заведения могут обслуживать посетителей с 23 до 6 часов. При этом соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора никто не отменял.

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

Кроме того, до 6 февраля будет принято решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы. Власти города согласовывают этот вопрос с Минобрнауки.

"Сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно. И, пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но все еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность", – обратился Собянин к москвичам.

Напомним, что часть ограничений отменили в Москве с 22 января. К обычному режиму работы вернулись колледжи, учреждения допобразования, детские досуговые учреждения, спортивные школы, находящиеся в ведении столичных властей. Разблокированы транспортные карты учащихся.

Возобновилась работа библиотек, музеев, проведение культурно-досуговых, развлекательных и просветительских мероприятий. Театрам и кинотеатрам разрешили заполнять до 50% общей вместительности зрительных залов.

Но москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями нужно продолжать соблюдать домашний режим. Это самая уязвимая категория граждан, COVID-19 для них особенно опасен.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 27 января 2021, 09:48 Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Василий
Ответить
Бред! Все открыл, а стариков запер, как в лагере. Якобы забота о нас! Умора! Один про дворец лапшу нам вешает, другой "заботится" о стариках. Такое впечатление, что они психически не здоровы.
1

Популярные темы форума

Политика

Из-за многовекторной политики Лукашенко США превратят Белоруссию в заповедник – политолог Ищенко
Эксперт Болкунец: Россия больше не станет оказывать Лукашенко помощь
Рейтинг Зеленского упал до минимума
Лукашенко расправится с силовиками после подавления протестов – политолог Усов

Шоу-бизнес

"Довел до слез!": Шевчук перед смертью от анального разрыва накричал на Кравец
Обнародованы последние слова умирающей Началовой
"Испортили нос": вид изменившейся Решетовой шокировал россиян
"Мне было больно": убитая горем дочь откровенно о последней встрече с Началовой

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Пугачева в "мешке" вызвала ажиотаж

Певица собрала массу комплиментов
Шоу-бизнес

"Калька с ярких американских образцов": Урганта жестоко раскатали за вторичность

Артист восхищается шоу в США
Шоу-бизнес

"Мне было больно": убитая горем дочь откровенно о последней встрече с Началовой

Девочка до сих пор не смирилась с тяжелой утратой
Шоу-бизнес

Не хватает воспитания: известный стилист вылил ушат помоев на треники Плющенко

Пара шокировала общество своим видом

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 27 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 26 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками

Регионы

В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
Прокуратуру и СК просят проверить сообщения о нарушении прав хакасских журналистов
Нижний Новгород готовится к празднованию 800-летия
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+